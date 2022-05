Compradores europeos están intentando evitar el metal ruso

(Bloomberg) -- Una renuencia de los usuarios europeos de metales a comprar material ruso se transformará en un factor cada vez más importante durante el próximo año a medida que se acerquen las fechas de renovación de los contratos de compra, según Christoph Eibl, titular de la comercializadora de metales Tiberius Group.

“Una cosa está clara: los consumidores europeos no quieren adquirir metal de origen ni producción rusa, ya sea plomo, aluminio, paladio o cobre”, dijo en una entrevista en Bloomberg Television. “Ni siquiera hemos visto el alcance total de eso”.

Dado que ni la UE ni Estados Unidos han impuesto sanciones al metal ruso, los compradores que ya están sujetos a contratos no pueden abandonar sus compromisos. Sin embargo, las “autosanciones” se convertirán en un factor cada vez más significativo, particularmente cuando los compradores y vendedores comiencen las negociaciones para los contratos anuales de compra cerca de septiembre y octubre, señaló Eibl.

