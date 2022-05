Bonistas presentan plan para control empresa conjunta Vale y BHP

(Bloomberg) -- Tenedores de bonos presentaron una propuesta para tomar el control de Samarco Mineração SA —empresa conjunta entre las grandes mineras Vale SA y BHP Group Ltd.—, que se encuentra bajo protección por bancarrota en Brasil, según un plan presentado en la corte.

El plan reduciría los 24.000 millones de reales (US$4.900 millones) que Samarco dijo que les debe a las dos empresas a menos de 960 millones de reales, según Renato Franco, socio de Integra, consultora contratada por los tenedores de bonos. Samarco enumeró alrededor de 50.000 millones de reales en deuda en mora en su declaración de quiebra de abril de 2021.

Un comité ad hoc de tenedores de bonos, que representa a 17 fondos, incluido Oaktree Emerging Market Debt Fund LP, ofreció a los acreedores de Samarco dos opciones. Una no incluye ningún descuento sobre el valor nominal de la deuda, un pago en efectivo del 2% por adelantado y el 38% convertido en acciones con derecho a voto. Dado que esos tenedores de bonos tienen alrededor de 20.600 millones de reales de la deuda de Samarco, y Vale y BHP tendrían menos de 960 millones de reales según su plan, los acreedores tomarían el control de la empresa.

En esta opción, las acciones con derecho a voto podrían venderse en el futuro, a través de una transacción privada o en los mercados públicos, dijo Franco. El 60% restante de la deuda se canjearía por un nuevo bono en dólares a 10 años con tasas de interés de hasta el 10,5% anual, que se capitalizaría en el primer y segundo año y disminuiría después.

Bajo la segunda opción, los acreedores tendrían un descuento del 15% sobre el valor nominal de la deuda y el 85% restante se convertiría en un bono a 18 años con tasas de interés no superiores al 2,5% anual.

Samarco no pudo pagar sus deudas después de que colapsara su represa de desechos en 2015, accidente que cobró la vida de 19 personas y casi destruyó dos aldeas en Mariana, Minas Gerais. La empresa detuvo la producción y no fue hasta diciembre de 2020 que pudo reiniciar las operaciones, de forma parcial.

El plan de los acreedores incluye una propuesta para acelerar la producción de pellets y mineral de hierro en Samarco, en un intento de que la empresa regrese a los 30 millones de toneladas anuales que generaba antes del desastre, dijo Tito Martins, exdirector de Vale SA que ha estado trabajando como asesor de tenedores de bonos. La idea es duplicar las inversiones en 2023 y 2024 a US$300 millones al año, y volver a los niveles de producción anteriores para 2026, tres años antes del plan actual de Samarco.

Los tenedores de bonos también proponen que Samarco sea responsable de no más de US$2.800 millones de los US$8.400 millones que el proceso de protección contra bancarrotas asigna a las reparaciones por el desastre. Vale y BHP pagarían el resto.

Esta es la primera vez que acreedores presentan un plan de reestructuración de una empresa en Brasil, una posibilidad permitida por la nueva ley de quiebras, luego de que un plan presentado por la empresa fuera rechazado hace un mes en una reunión. El nuevo plan debe ser aprobado en otra asamblea o mediante documentos escritos y firmados por los acreedores, dijo Marcos Pitanga, un abogado contratado por los bonistas.

