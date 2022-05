Agenda internacional AFP de los próximos 7 días

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022

América;

FAIRFAX (Estados Unidos) - Juicio por difamación de Johnny Depp contra su exesposa Amber Heard (hasta el 27 de mayo) (VIDEO FOTOS LIVE VIDEO)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Joe Biden recibe a la primera ministra sueca Magdalena Andersson y presidente de Finlandia Sauli Niinisto

WASHINGTON (Estados Unidos) - Misión virtual del FMI a Sri Lanka (hasta el 23)

CANADÁ - Visita del príncipe Carlos y su esposa (hasta el 19) (FOTOS VIDEO)

(+) QUITO (Ecuador) - La primera dama de EEUU, Jill Biden, visita (FOTOS VIDEO)

NACIONES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunión ministerial del Consejo de Seguridad de la ONU sobre paz internacional y "seguridad alimentaria" 15H00

(+) BOGOTÁ (Colombia) - Semana de la Moda de Bogotá 16H00 (hasta el 21) (FOTOS)

(+) NUEVA YORK (Estados Unidos) - Secretario de Estado Antony Blinken habla ante el Instituto Ucraniano de EEUU 22H00 (VIDEO LIVE VIDEO)

Europa;

CANNES (Francia) - 75º Festival de Cannes (hasta el 28) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

KÖNIGSWINTER (Alemania) - Reunión de ministros de Finanzas del G7 (hasta el 20) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) COPENHAGUE (Dinamarca) - Rueda de prensa del secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg y la primera ministra danesa Mette Frederiksen 13H05

BERLÍN (Alemania) - Ministros de desarrollo del G7

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Plenario del Parlamento Europeo (FOTOS)

(+) HOLANDA - Visita del canciller alemán Olaf Scholz

(+) BERLÍN (Alemania) - Discurso del canciller Olaf Scholz ante el Parlamento antes de cumbre europea 07H00 (VIDEO LIVE VIDEO FOTOS)

África;

ABIYÁN (Costa de Marfil) - Reunión COP15 de la ONU para combatir la desertificación (hasta el 20) (VIDEO LIVE VIDEO)

(+) DURBAN (Sudáfrica) - 5a Conferencia mundial sobre la eliminación del trabajo infantil (hasta el 20)

KISUMU (Kenia) - 9a cumbre de ciudades africanas (hasta el 21)

Deportes;

ITALIA - Ciclismo: World tour, Giro de Italia (hasta el 29) (FOTOS INFOGRAFÍA)

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022

Mundo;

MUNDO - Día mundial de la abeja

América;

(+) CIUDAD DE PANAMÁ (Panamá) - Visita de la primera dama de EEUU, Jill Biden (hasta el 21) (VIDEO)

Asia-Pacífico;

(+) SEÚL (Corea del Sur) - Biden visita Cores del Sur y Japón (hasta el 24) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022

América;

(+) SAN JOSÉ (Costa Rica) - La primera dama de EEUU, Jill Biden, visita (hasta el 23) (VIDEO)

Europa;

(+) TRAPANI (Italia) - Juicio contra organizaciones de ayuda a los migrantes acusadas de complicidad con traficantes

Deportes;

BIRMINGHAM (Reino Unido) - Reunión de la Liga de Diamante de atletismo 2022 (FOTOS)

DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022

Mundo;

MUNDO - Día Internacional de la Diversidad Biológica

Europa;

(+) DAVOS (Suiza) - Foro Económico Mundial de Davos (hasta el 26) (FOTOS VIDEO LIVE VIDEO)

(+) GINEBRA (Suiza) - 75a Asamblea de la Organización Mundial de la Salud y elección de su director general (hasta el 28)

África;

DAKAR (Senegal) - Visita del canciller alemán Olaf Scholz (hasta el 25)

Deportes;

PARÍS (Francia) - Tenis: Torneos de Gran Slam, Roland Garros (hasta el 5 de junio) (FOTOS INFOGRAFÍA)

MONTMELÓ (España) - Auto: Temporada de Fórmula 1 - Gran Premio de España, Gran Premio (FOTOS INFOGRAFÍA)

LUNES 23 DE MAYO DE 2022

Europa;

PALERMO (Italia) - 30º aniversario del asesinato del juez antimafia Giovanni Falcone (VIDEO)

(+) MOSCÚ (Rusia) - Reunión del canciller Sergei Lavrov con escolares rusos

MARTES 24 DE MAYO DE 2022

América;

(+) NUEVA YORK (Estados Unidos) - Subasta online del trofeo de regata de 1852 Harvard vs Yale

QUITO (Ecuador) - El presidente Guillermo Lasso presentará ante Asamblea Nacional el informe de su primer año de gobierno 17H00

Europa;

(+) LONDRES (Reino Unido) - Amnesty publica informe anual sobre la pena de muerte en el mundo

(+) MOSCÚ (Rusia) - Juicio en apelación del opositor Alexei Navalny

(+) BERLÍN (Alemania) - Conferencia sobre el financiamiento de energías renovables en Francia y Alemania

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Reunión de ministros de Agricultura europeos

(+) BRUSELAS (Bélgica) - Reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE

(+) LONDRES (Reino Unido) - Inauguran línea Isabel de metro que atraviesa Londres de este a oeste (VIDEO)

Oriente Medio y África del Norte;

(+) TEL AVIV (Israel) - Visita del canciller turco Cavusoglu

(+) ABU DABI (Emiratos Árabes Unidos) - Cumbre aeroespacial global 03H30 (hasta el 26)

Asia-Pacífico;

(+) TOKIO (Japón) - Reunión de dirigentes de la alianza del "Quad" (FOTOS VIDEO)

MIÉRCOLES 25 DE MAYO DE 2022

América;

SANTIAGO (Chile) - Exposición 'The Art of Banksy - without limits' se presenta por primera vez en la historia en Chile (FOTOS)

Europa;

(+) LONDRES (Reino Unido) - Boris Johnson responde a preguntas de los parlamentarios 11H00 (LIVE VIDEO)

