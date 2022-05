"Una final sólo está bien cuando ganas", dice Van Bronckhorst

El técnico del Rangers, Giovanni Van Bronckhorst, se mostró feliz este martes de poder jugar la final de la Europa League contra el Eintracht de Fráncfort, pero consideró que "una final sólo está bien cuando ganas".

"Estoy orgulloso de ser el entrenador de este equipo y haber llegado hasta aquí", dijo Van Bronckhorst en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Pero, una final siempre está bien cuando ganas, cuando pierdes no te gusta tanto, así que estamos aquí para ganar", aseguró el técnico holandés.

"Respetamos al oponente, pero estamos decididos a llevarnos el trofeo a casa", añadió Van Bronckhorst en el estadio Sánchez Pizjuán sevillano, donde tendrá lugar la final el miércoles.

"Todos tenemos ganas de hacer historia, de llevar la Copa a casa", añadió el capitán James Tavernier.

Llegados desde Escocia el lunes, el Rangers trata de aclimatarse al fuerte calor sevillano con temperaturas previstas para el miércoles superiores a los 30 grados centígrados.

"Nos hemos paseado, vamos a hacer un pequeño entrenamiento esta tarde para acostumbrarnos. Estaremos listos para el calor", dijo Van Bronckhorst.

El técnico del Rangers adelantó que podrá contar con el delantero Kemar Roofe, que vuelve de una lesión.

"Está disponible. Se entrenó con nosotros ayer por primera vez, también se entrenará con nosotros esta tarde. Estará en el equipo mañana, así que si le necesito, estará listo", explicó Van Bronckhorst.

El Rangers se enfrenta en la final a un equipo alemán, tras haber dejado en el camino al Borussia Dortmund y al Leipzig.

"Hay muchas similitudes con Leipzig y Dortmund. Son muy organizados, juegan con el mismo sistema que el Leipzig, pero las cualidades de sus jugadores son diferentes, son muy rápidos, y letales a la contra", explicó el técnico holandés.

Se espera que viajen a Sevilla miles de aficionados escoceses, algo que alegra especialmente a Van Bronckhorst.

"Nos enorgullece que nuestros aficionados nos acompañen a todas partes y nos apoyen como lo hacen", dijo Van Bronckhorst, que pidió moderación ante el temor a posibles incidentes en Sevilla.

"Sólo quiero decir a los aficionados que disfruten del momento, no llegas a menudo a una final, así que no deben causar problemas. El partido decidirá el ganador", dijo, pidiendo "no dejar nada negativo detrás".

