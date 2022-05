Se prevé mayor estrés en deuda corporativa basura por alzas Fed

(Bloomberg) -- Los prestatarios corporativos de Estados Unidos con la calificación más baja se encaminan hacia problemas financieros si la Reserva Federal eleva su tasa de interés de referencia por encima del 3% durante el próximo año.

Esa es la opinión de UBS Group AG, que prevé potencial para una crisis crediticia en ese nivel. Wall Street está descontando actualmente una tasa de fondos federales que se acerca a esa zona de peligro para fines de la reunión de la Fed de febrero, y los mercados de futuros implican una tasa de política monetaria del 2,9%.

“Seguimos opinando que la Fed no puede aumentar la tasa de fondos federales a 3,25%-3,5% durante el próximo año”, escribieron el lunes estrategas de UBS liderados por Matthew Mish. “La mayor vulnerabilidad radica en los préstamos de grado especulativo con calificaciones más bajas”.

Más de una cuarta parte de las carteras de obligaciones de préstamos garantizados de EE.UU. tienen una calificación crediticia B-, solo un escalón por encima del nivel más bajo, escribió Mish, y el 80% de los emisores en esas carteras tienen estructuras de capital de tasa flotante. Eso hace que esas empresas sean especialmente vulnerables al aumento de las tasas de interés, lo que aumentaría rápidamente sus gastos por intereses y reduciría el flujo de efectivo.

El mercado de préstamos apalancados ya está enfrentando dificultades con el hecho de que la Fed haya señalado aumentos de tasa de 50 puntos básicos en cada una de sus próximas dos reuniones, habiendo aumentado este año la tasa en un total de 0,75 puntos porcentuales desde casi cero.

Los préstamos con la calificación más baja tienen un rendimiento significativamente inferior al del resto del mercado, y una importante caída en los precios de los préstamos ha dificultado que las empresas vendan nueva deuda. La emisión de préstamos se ha ralentizado drásticamente en las últimas semanas, con varios acuerdos que aún se comercializan más allá de sus fechas de vencimiento. Algunas otras transacciones de préstamo han sido archivadas completamente.

Los precios en el mercado de préstamos apalancados de US$1,2 billones cayeron a 95 centavos en promedio la semana pasada, el más bajo desde noviembre de 2020.

El mercado estadounidense de grado de inversión está funcionando mucho mejor. A pesar del aumento de los diferenciales y de las emisiones esporádicas debido a la volatilidad, las ventas de nuevos bonos de grado de inversión están funcionando ligeramente por encima del ritmo del año pasado. Aun así, los inversionistas ven peligro para las empresas mejor calificadas si la Fed se ve obligada a endurecer la política monetaria de manera más agresiva de lo planeado actualmente.

El diferencial sobre los bonos del Tesoro en el índice de grado de inversión de EE.UU. de Bloomberg el lunes era de 143 puntos básicos. En las pocas ocasiones en los últimos 20 años en que los diferenciales cruzaron por encima de los 200 puntos básicos, el flujo de crédito en toda la economía estadounidense ha tendido a contraerse.

