Powell: Fed ‘seguirá presionando’ hasta que baje la inflación

(Bloomberg) -- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que nadie debería dudar de la determinación del banco central de Estados Unidos de frenar la inflación más alta en décadas, lo que incluye llevar las tasas a territorio restrictivo si es necesario.

“Lo que necesitamos ver es que la inflación baje de una manera clara y convincente y vamos a seguir presionando hasta que lo veamos”, dijo el martes durante un evento en vivo del Wall Street Journal. “Si eso implica superar los niveles de neutralidad ampliamente entendidos, no dudaremos en hacerlo”.

El banco central de EE.UU. elevó las tasas de interés en medio punto en su reunión a principios de este mes y Powell dijo que dos medidas similares estaban sobre la mesa en junio y julio. El objetivo para su tasa de préstamo de referencia se encuentra actualmente en un rango de 0,75% a 1%. Repitió esa orientación el martes y señaló que “si la economía funciona como esperamos, entonces eso es algo que estará sobre la mesa”.

Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron un 8,3% en los 12 meses hasta abril, según cifras Departamento del Trabajo publicadas el 11 de mayo. Eso fue ligeramente inferior al aumento del 8,5% en los 12 meses hasta marzo, que marcó la tasa de inflación más alta en 40 años.

La demanda interna se mantiene sólida a pesar de que las condiciones financieras se han endurecido después de que varios funcionarios de la Fed dijeran que quieren subir las tasas a neutrales para fin de año, que estiman en torno al 2,5%.

“Esta es una economía fuerte y creemos que está bien posicionada para soportar una política monetaria menos acomodaticia, una política monetaria más restrictiva”, dijo Powell. “Podría haber algo de dolor involucrado en la restauración de la estabilidad de precios, pero creemos que podemos mantener un mercado laboral fuerte”.

Los funcionarios de la Fed dicen que pueden reducir la demanda de empleos sin aumentar el desempleo, una hazaña que no se ha visto en las últimas dos recesiones. El desempleo es bajo, de un 3,6%, y los salarios y beneficios están aumentando.

Powell dijo que el mercado laboral seguiría siendo fuerte incluso si el desempleo fuera “unos pocos puntos” más alto que eso.

También señaló que la reacción en los mercados financieros mostró que los inversionistas estaban recibiendo el mensaje de la Fed.

“Nos gusta trabajar a través de las expectativas y no estoy bendiciendo las lecturas de ningún día en particular, pero ha sido bueno ver que los mercados financieros reaccionaron con anticipación en función de la forma en que hablamos sobre la economía”.

