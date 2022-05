Inversionistas JPMorgan rechazan plan de pago para Jamie Dimon

Jamie Dimon

(Bloomberg) -- Jamie Dimon recibió un revés por parte de los accionistas que rechazaron una propuesta de compensación solo unos meses después de que la junta aprobara lucrativos incentivos para el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co.

Los paquetes salariales para Dimon y otros líderes de la compañía fueron respaldadas por solo el 31% de los accionistas, según un conteo anunciado este martes en la reunión anual del banco. El resultado preliminar marca la primera vez desde 2009, cuando JPMorgan comenzó a tomar en cuenta los votos de los inversionistas sobre el pago, que la mayoría de los accionistas se niegan a respaldar las medidas de la empresa.

La paliza es un golpe significativo para el multimillonario decano de Wall Street a quien se le concedió, junto a su jefe de operaciones Daniel Pinto, un paquete de compensaciones el año pasado para asegurar que se quedara. Asesores de los destacados accionistas Glass, Lewis & Co. e Institutional Shareholder Services Inc. se sintieron particularmente ofendidos por esos premios, por lo que recomendaron que los paquetes de pago fueran rechazados. La medida podría enviar un mensaje de descontento no solo con la compensación ejecutiva sino también con el desempeño de la compañía. Las acciones de JPMorgan han bajado un 23% este año, el peor desempeño entre los gigantes de Wall Street.

La junta directiva de JPMorgan, con sede en Nueva York, se toma “muy en serio” los comentarios de los accionistas y continuará interactuando con los inversionistas sobre el pago, dijo el vocero de la compañía, Joe Evangelisti. La resolución fue consultiva, lo que significa que la votación no es vinculante. Por lo general, los accionistas respaldan abrumadoramente las propuestas de la compañía, y la propuesta de compensación fue la única medida de este tipo rechazada en la reunión anual de JPMorgan.

