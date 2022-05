Informe de Twitter sobre acuerdo muestra a Musk firmando sin pedir más información

Por Greg Roumeliotis

17 mayo (Reuters) - Twitter Inc publicó el martes su relato de las negociaciones del acuerdo con Elon Musk, mostrando que optó por no hacer las preguntas sobre el negocio de la plataforma de redes sociales que ahora ha citado al declarar que la adquisición por 44.000 millones de dólares está "en suspenso".

El informe, publicado en una declaración elaborada por Twitter que resume lo que los accionistas necesitan saber para votar sobre el acuerdo, muestra una imagen de un Musk con prisa por cerrar un trato y no menciona las amenazas que ha tuiteado sobre no seguir adelante con la compra si no llega al fondo de cuántas cuentas de "spam" tiene la plataforma.

Musk negoció el acuerdo de Twitter durante el fin de semana del 23 y 24 de abril sin llevar a cabo ninguna diligencia debida, según el documento.

Desde la firma del acuerdo el 25 de abril, Musk ha puesto en duda la exactitud de la declaración pública de Twitter sobre que las cuentas de "spam" representan menos del 5% de su base de usuarios, afirmando que deben ser al menos del 20%. Esto es así pese a que Twitter afirma que sus archivos sólo proporcionan estimaciones.

Musk tuiteó el martes que el presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, se ha negado a mostrar pruebas de la estimación de su empresa y que el acuerdo no puede avanzar hasta que lo haga. El documento de Twitter muestra que en el periodo previo al acuerdo Musk no hizo ningún esfuerzo para obtener información sobre el asunto.

"El señor Musk no pidió entrar en un acuerdo de confidencialidad ni buscó de Twitter ninguna información no pública con respecto a Twitter", dijo la compañía en el documento.

Los expertos legales ven probable que Musk pierda en los tribunales si intenta salirse del acuerdo. No obstante, afirman que es posible que cualquier litigio sea prolongado y arroje incertidumbre sobre el negocio de Twitter. La mayoría de las empresas que han ganado a sus compradores en los tribunales han acabado negociando acuerdos financieros.

Musk está obligado por contrato a pagar una cuota de ruptura de 1.000 millones de dólares si no completa el acuerdo, pero Twitter puede presentar una demanda por "desempeño específico" para obligar a Musk a completar un pacto y obtener un acuerdo de él como resultado.

Twitter dijo el martes que sigue comprometido con el acuerdo al precio acordado y que espera que se complete en 2022. (Editado en español por Carlos Serrano)