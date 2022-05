Cubanos de Miami celebran que EEUU reduzca restricciones sobre remesas y vuelos a Cuba

Joaquín Ávila vive en Miami, Florida, pero en Cuba tiene a tres hijos, siete nietos, dos hermanos y numerosos sobrinos. Este martes, como muchos cubanos, celebra que podrá ayudar mejor a sus familiares, después de que Estados Unidos decidiera levantar varias restricciones a su país.

"Va a ser más viable mandarle cosas a mi familia, más viable viajar", dice ese hombre de 70 años en el barrio miamense de la Pequeña Habana.

El gobierno de Joe Biden anunció el lunes que revertirá sanciones impuestas a Cuba durante la presidencia de Donald Trump, entre ellas el límite de remesas familiares de 1.000 dólares por trimestre o la prohibición para las aerolíneas de volar a otras ciudades cubanas que La Habana.

Se trata de una iniciativa con la que la administración Biden pretende apoyar al pueblo cubano --inmerso en una profunda crisis económica y política que ha disparado la emigración desde la isla en los últimos meses-- sin ayudar demasiado al régimen de La Habana.

"Creo que el gobierno de allá se va a beneficiar de alguna forma. Pero los que más se van a beneficiar son los familiares nuestros que pasan las de Caín (sufren mucho)", dice Ávila, que lleva 23 años en Miami.

"El gobierno no me importa, me interesa mi familia, que es la que corre por mis venas", añade.

A pocos metros de ahí, Idania Rojas también ve con buenos ojos las medidas anunciadas por Washington.

"Los cubanos vivimos de las remesas de los familiares", afirma esa mujer de 62 años que emigró a Florida hace tres. "Y el cubano que está aquí vive por la familia que deja allá. Lo que tú ganas aquí en una hora lo vas a ganar allá en un mes", agrega.

- "Aliviará el sufrimiento" -

Pedro A. Freyre, un abogado cubano-estadounidense que asesora a empresas que hacen negocios en la isla, piensa que era necesario revertir las medidas impuestas por Trump, con las que endureció el embargo aplicado a Cuba desde 1962.

"Creo que (la política de Trump) añadió miseria a lo que ya era una situación bastante miserable. La economía cubana es un caso perdido", asegura.

Según él, los cambios "aliviarán el sufrimiento humano, ayudarán a las familias a conectarse entre sí y darán herramientas al movimiento de protesta en Cuba y a las pequeñas empresas que ahora han sido autorizadas por el gobierno cubano".

Además de las medidas sobre las remesas y los vuelos, el ejecutivo de Biden restablecerá un programa para la reunificación familiar de los cubanos en Estados Unidos suspendido desde 2017, y aumentará la capacidad de procesamiento de solicitudes de visas en La Habana.

"Muchas personas se quedaron con los trámites de la visa a mitad de camino", dice Rojas. "Ahora van a tener más esperanza de poder venir y reunirse con la familia que tienen aquí", celebra.

- "Siempre a favor de ellos" -

Frente al restaurante Versailles, un lugar emblemático de la numerosa comunidad cubana de Miami, no todos son optimistas respecto a los beneficios de las nuevas medidas.

"Uno no puede predecir nada en Cuba. Pero con los comunistas, siempre es todo a favor de ellos", dice Nina Pérez, de 79 años, sobre el régimen que gobierna la isla desde la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

Pérez, que lleva 28 años en Miami, ve poco probable que la nueva iniciativa estadounidense ayude a su país natal, especialmente después de que el poder cubano reprimiera las protestas de julio, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos, según la asociación Cubalex, con sede en Miami.

"Queremos libertad y mira lo que hicieron: jóvenes presos durante años por decir que querían comida, mientras los gobernantes de allá se hacen millonarios", lamenta.

gma/atm