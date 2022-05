Ucrania dice que retomó el control de frontera con Rusia en región de Járkov

Ucrania anunció el lunes que sus fuerzas recuperaron el control de una parte de la frontera con Rusia en la región de Járkov (noroeste), segunda ciudad más grande del país, que ha estado bajo fuego constante desde que comenzó la invasión rusa.

Actualiza con oposición de Turquía a ingreso en la OTAN, muertos en ataque ruso en Severodonetsk y negociación en Bruselas sobre embargo para el crudo ruso ///Kiev, Ucrania, 16 Mayo 2022 (AFP) - La ofensiva rusa en el este de Ucrania se intensificó el lunes y dejó diez muertos, en una jornada en que Rusia advirtió que reaccionará si hay despliegue de "infraestructuras militares" de la OTAN en Suecia y Finlandia, que aspiran a entrar a ese pacto.En Bruselas, los países Unión Europa siguen negociando para imponer un embargo sobre el petróleo ruso ante la negativa de Hungría, que afirma que esta medida implicaría duras consecuencias económicas.En Severodonetsk, convertida en la capital regional desde que las fuerzas separatistas respaldadas por Moscú tomaron el control de una parte del Donbás en 2014, al menos diez personas murieron en un bombardeo ruso, anunció el gobernador Serguéi Gaidai. Esta ciudad del este está casi totalmente cercada por las tropas rusas y en un mensaje anterior Gaidai anunció ataques de artillería contra Severodonetsk y su ciudad gemela de Lyssychank, justo al lado, que provocaron incendios en zonas residenciales. A pesar de los reiterados llamados de las autoridades ucranianas para que se evacue Lysychansk, separada de Severodonetsk por el río Siversky Donets y bombardeada regularmente, más de 20.000 civiles -de una población de 100.000 antes de la guerra- siguen allí."Creo que la gente no entiende del todo la situación", dijo a AFP Viktor Levchenko, un policía que intenta convencerlos de que evacuen. "Tenemos que esquivar los bombardeos y atravesar zonas muy peligrosas para llegar hasta ellos, alimentarlos e intentar evacuarlos".El traslado de las fuerzas rusas al Donbás habría ayudado a las tropas ucranianas a retomar la zona al norte de Járkov, la segunda ciudad del país.El ministerio ucraniano de Defensa se congratuló el lunes de que sus tropas pudieron "seguir expulsando a los rusos" de la región y publicó un video en Facebook donde se ve a soldados ucranianos frente a un puesto fronterizo pintado con los colores amarillo y azul de la bandera de Ucrania.En Mariúpol, en el sur del Donbás, el ministerio ruso de Defensa anunció este lunes que se instauró una tregua en la acería de Azovstal, último bastión de resistencia ucraniana en la ciudad, para evacuar a los soldados ucranianos heridos, que según Kiev se elevarían a 600.Sin embargo Moscú quiere trasladarlos a hospitales ubicados en territorio controlado por las tropas rusas y prorrusas, lo que los ucranianos probablemente rechazarán. - "No es una amenaza inmediata" - Por otra parte, la invasión a Ucrania lanzada el 24 de febrero, ha empujado a Finlandia y Suecia, dos países que nunca se habían unido a la Alianza ni siquiera en plena Guerra Fría, a acercarse a la OTAN.El presidente ruso Vladimir Putin estimó este lunes que la adhesión de estos dos países europeos a la Alianza del Atlántico Norte no sería "una amenaza inmediata", pero advirtió que Rusia reaccionaría en caso de despliegues de "infraestructuras militares".Moscú justificó, entre otras razones, su ofensiva contra Ucrania por su acercamiento a la OTAN y su apoyo político, diplomático y militar al gobierno ucraniano. El gobierno ruso quería así alejar a los occidentales de sus fronteras.Con la probable entrada de Finlandia a la OTAN, Rusia compartiría con la Alianza Atlántica 1.300 kilómetros más de frontera.Un día después de que el gobierno finlandés anunciara su candidatura, Suecia anunció este lunes que solicitará su adhesión a la OTAN.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo confiar en que se encuentre un compromiso con Turquía, que se pronunció en contra de la adhesión de Suecia y Finlandia, pero este lunes el presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó la oposición de Ankara. - Una factura de 15.000 y 18.000 millones de euros - En Bruselas, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, lamentó tras una reunión con sus homólogos europeos la negativa de Hungría a imponer un embargo al petróleo ruso."No es una exageración decir que hay un único país que bloquea la introducción del embargo de petróleo", dijo Kuleba.El canciller húngaro, Peter Szijjarto, dijo este lunes a la prensa que para su país el costo de adaptar la infraestructura para prescindir del petróleo ruso ascendería a entre 15.000 y 18.000 millones de euros, entre 16.000 y 19.000 millones de dólares.Las sanciones han empujado a varias empresas extranjeras a abandonar Rusia. El fabricante francés de automóviles Renault anunció este lunes que vendió sus activos en Rusia al gobierno de ese país, mientras que el gigante estadounidense de comida rápida McDonald's anunció su retiro total.La Comisión Europea recortó drásticamente este lunes su previsión de crecimiento económico para la eurozona este año, de 4,0% a 2,7%, al tiempo que elevó su expectativa de inflación a 6,1%, a raíz del impacto de la guerra en Ucrania.De acuerdo con la Comisión, el "principal golpe" al desempeño económico "proviene de los precios de las materias primas energéticas".burx-mav/mas/meb-an/eg -------------------------------------------------------------