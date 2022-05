Suscripciones de Apple Podcast se abrirán a proveedores externos

(Bloomberg) -- Apple Inc. permitirá que algunos servicios de alojamiento de pódcasts de terceros distribuyan contenido basado en suscripción a través de su aplicación.

El fabricante del iPhone dijo este lunes que estará eliminando el requisito de que los pódcasts de suscripción compatibles directamente en su aplicación se carguen a través de su propio sistema patentado, lo que facilita que los proveedores de contenido distribuyan sus programas. Apple se asoció con siete plataformas de alojamiento para lanzar la función a finales de este año, pero Spotify Technology SA no es uno de ellos.

La falta de participación de Spotify habla de la creciente competencia entre los servicios de pódcast para alojar contenido prémium. Poco después de que Apple anunciara el año pasado que permitiría a los podcasteros cobrar por sus programas en su aplicación a cambio de un descuento del 30% durante el primer año de suscripción, Spotify debutó su propia función junto con la promesa de no tomar hasta 2023 una parte de los ingresos que esta genera.

Apple estará trabajando inicialmente con proveedores de alojamiento, incluido Acast AB de Suecia, Art19 de Amazon.com Inc. y Omny Studio de iHeartMedia Inc. La compañía dijo que se anunciarán más socios en el futuro. Los podcasteros seguirán pagando las mismas tarifas a Apple.

Las empresas tecnológicas ven el alojamiento de pódcasts como una forma de asegurar los ingresos de los creadores a medida que la industria va más allá de los programas de formato abierto en un esfuerzo por ganar dinero. A diferencia de Spotify, Apple Podcasts admite fuentes RSS privadas, lo que permite que el contenido prémium se limite a enlaces privados. Actualmente, Spotify requiere que las personas usen su solución patentada o una de sus plataformas de terceros asociadas.

Nota Original:

Apple Podcast Subscriptions Will Open to Third-Party Providers

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.