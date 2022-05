¿Qué es el "Gran Reemplazo" y cuáles son sus orígenes?

(Reuters) - Los investigadores de un tiroteo masivo ocurrido el sábado en Buffalo, Nueva York, están estudiando un manifiesto de 180 páginas, del que se cree que fue autor el adolescente que abrió fuego, en el que se esbozaba la teoría conspirativa de "El Gran Reemplazo", popular entre los nacionalistas blancos.

A continuación se explican sus orígenes y su significado en los círculos de la derecha de Estados Unidos y de otros países:

¿QUÉ SIGNIFICA "REEMPLAZO"?

La teoría conspirativa fomenta la creencia de que las élites izquierdistas y judías están diseñando el reemplazo étnico y cultural de las poblaciones blancas por inmigrantes no blancos que conducirá a un "genocidio blanco". Según esta creencia, la cábala de la élite política y empresarial se mantendría en el poder gracias a las masas de personas no blancas endeudadas.

El pistolero de Buffalo, Payton Gendron, un hombre blanco de 18 años, fue acusado de disparar contra más de una docena de personas, en su mayoría negras. Al parecer, dijo en su publicación en Internet que los blancos estaban siendo sustituidos por las minorías en Estados Unidos.

¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES DEL "GRAN REEMPLAZO"?

Se cree que tiene sus raíces en el nacionalismo francés de principios del siglo XX. Fue popularizada en los últimos años por el escritor francés Renaud Camus, quien cree que la inmigración procedente de África y Oriente Medio acabará provocando la extinción de la raza blanca europea autóctona, según la organización sin ánimo de lucro ADL (Liga Antidifamación).

Dado que muchos nacionalistas blancos de Estados Unidos y del extranjero creen que los judíos están fomentando activamente la inmigración de personas no blancas, esta falsa narrativa se considera antisemita, según la ADL.

La "teoría del reemplazo" de los blancos y la idea de un "genocidio blanco" fueron un pilar de la ideología de la Alemania nazi, que señalaba a los judíos como la amenaza más peligrosa para la civilización blanca. Los nazis mataron a seis millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial

¿CUÁL ES SU RELACIÓN CON LOS TIROTEOS MASIVOS?

El tiroteo de Buffalo, que las autoridades califican como un acto de "extremismo violento por motivos raciales", fue otro acto de violencia racista en Estados Unidos y en el extranjero.

El hombre armado que mató a más de 20 personas en El Paso (Texas) en 2019 denunció una "invasión hispana" de Estados Unidos en un manifiesto que explicaba sus acciones, según las autoridades. El rabioso antisemitismo estuvo detrás del mortal tiroteo en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh un año antes, cuando un pistolero que gritaba "Todos los judíos deben morir" abrió fuego contra los fieles.

El tiroteo de Buffalo también estableció un paralelismo con un ataque a dos mezquitas que tuvo lugar en Nueva Zelanda en 2019. Al igual que en el caso del ataque de Buffalo, el pistolero transmitió en directo el tiroteo y distribuyó un manifiesto en línea que propugnaba opiniones de extrema derecha.

En una manifestación de 2017 de "Unite the Right" en Charlottesville (Virginia), algunos marcharon en el campus de la Universidad de Virginia portando antorchas y coreando "¡Los judíos no nos reemplazarán!", una referencia a la teoría de la conspiración.

¿SE LIMITA A LOS MÁRGENES?

Las versiones de la teoría del reemplazo, antes confinadas en gran medida a los sitios web de mensajes y foros de Internet en los rincones más remotos del mundo en línea, han llegado a las audiencias principales a través de ciertos canales de medios de comunicación conservadores y exponentes políticos.

El año pasado, los críticos denunciaron al presentador de televisión Tucker Carlson, de Fox News, por un segmento en el que afirmaba que el Partido Demócrata estaba "intentando reemplazar al electorado actual" de Estados Unidos con "gente nueva, votantes más obedientes del Tercer Mundo". Carlson ha rechazado las acusaciones de racismo.

El incendiario republicano Matt Gaetz, congresista de Florida, expresó su apoyo a Carlson, diciendo en un tuit que el presentador de televisión estaba en lo "CORRECTO sobre la Teoría del Reemplazo al explicar lo que le está sucediendo a Estados Unidos".

(Reportaje de Maria Caspani, Editado en español por Juana Casas)