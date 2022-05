Otro token pierde su paridad en nuevo fracaso de algoritmo

(Bloomberg) -- El token DEI de Deus Finance ha perdido su paridad 1 a 1 con el dólar, convirtiéndose en el último fracaso de una criptomoneda estable algorítmica durante un período de tensión en el criptomercado.

DEI se cotiza actualmente a 70 centavos, según el rastreador de datos CoinGecko. Con un valor de mercado de alrededor de US$63,5 millones, el token es pequeño en comparación con la criptomoneda estable terraUSD —cuyo valor de mercado supera los US$18.000 millones— que sacudió los criptomercados cuando perdió su paridad la semana pasada.

Emitido por Deus Finance, un mercado de servicios financieros, DEI es diferente de terraUSD, o UST, en que es una criptomoneda estable de reserva fraccionaria, respaldada por una garantía de monedas, que consiste en un 20% de tokens DEUS y un 80% de otras criptomonedas estables, como USDC.

El equipo de Deus está trabajando para restaurar la paridad, según un tuit.

La pérdida de la paridad se produce varios meses después de que Deus Finance fuera hackeado y le robaran algunas monedas.

UST se cotizaba a alrededor de 12 centavos a las 14:40 E.T. La semana pasada, incluso la criptomoneda estable más grande del mundo, tether, que no es algorítmica y que afirma tener reservas completas, perdió su paridad con el dólar antes de recuperarla. El bitcóin, el líder criptográfico, se cotiza a menos de US$30.000, por debajo de su máximo histórico registrado en noviembre de casi US$69 000.

