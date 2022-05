Apuesta mercado bonos puede presionar más a rendimientos Tesoro

(Bloomberg) -- El repunte de los bonos del Tesoro puede tener algo más de margen de acción, debido, en parte, a la gran cantidad de especuladores que aún no han cerrado apuestas rentables contra el mercado.

Esa es la opinión de los estrategas de JPMorgan Chase & Co. que dijeron que el repunte de la semana pasada se produjo cuando los operadores aprovecharon el aumento previo en los rendimientos para cerrar posiciones cortas. Eso se sumó a la demanda justo cuando los inversionistas se estaban cambiando a refugios mientras los precios de las acciones caían por la preocupación de que el crecimiento se detuviera, lo que llevó a los bonos del Tesoro a la primera ganancia semanal en más de un mes. Los rendimientos continuaron cayendo el lunes.

Los estrategas de JPMorgan liderados por Jay Barry dijeron que el cierre de las ventas en corto puede seguir ejerciendo presión alcista sobre los precios de los bonos, dado un “exceso” de tales apuestas contra la deuda en la parte delantera de la curva de rendimiento en futuros del eurodólar y del Tesoro. Los especuladores tenían futuros cortos netos por 2,6 millones de eurodólares y 127.000 contratos de notas a 2 años, según los últimos datos de posicionamiento de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés).

“Los mercados están valorando un camino menos hawkish para la Fed, pero aún no estamos listos para descartar estas medidas, dado que el flujo de datos se ha debilitado recientemente”, escribieron los estrategas. “Existen riesgos para el crecimiento derivados de las condiciones financieras y los bloqueos en China, y el posicionamiento sigue siendo muy corto”.

Los datos más recientes muestran que los operadores estaban cerrando posiciones cortas en medio del avance de la semana pasada. Los datos preliminares de interés abierto de CME del lunes muestran una fuerte caída en el posicionamiento de la semana pasada en contratos de futuros a 5 años, 10 años, ultra 10 años y ultralargos. El bono ultralargo a 10 años ahora se encuentra en mínimos de ciclo para el interés abierto. En los cuatro contratos, se recortó un valor combinado de US$21 millones por punto básico de riesgo, equivalente a alrededor de US$25.000 millones del bono actual a 10 años.

Mientras tanto, una reciente encuesta de Bank of America Corp. también apuntó hacia una cobertura corta agresiva.

El flujo de algunas opciones también indica una percepción alcista. Una de las transacciones más destacadas de la semana pasada fue una cobertura de US$10 millones frente a la caída del rendimiento a 10 años hasta alrededor del 2,25%, unos 60 puntos básicos por debajo del nivel actual, antes de finales de agosto.

