LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3PM

Domingo 15 de mayo del 2022

LO ÚLTIMO

Atacante de Buffalo buscó lugar con alta población de negros

Joven abatido cerca de atracción turística de Chicago

Investigan tiroteos que dejaron tres muertos en Milwaukee

Europeos niegan haber contrabandeado antigüedades iraquíes

Johnson visitará Irlanda del Norte debido a bloqueo político

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania — Casi tres meses después de que Rusia escandalizara al mundo invadiendo Ucrania, sus fuerzas están estancadas, la OTAN busca ampliarse y Ucrania se ve animada por su victoria en un concurso musical paneuropeo enormemente popular. Por Oleksandr Stashevskyi y Ciaran McQuillan. 550 palabras. AP foto. ENVIADO

Con:

UCRANIA-GUERRA-DIPLOMACIA: Finlandia, vecina de Rusia, pedirá entrar en la OTAN

UCRANIA-GUERRA-SENADORES EEUU: Senadores de EEUU en Helsinki tras reunirse con Zelenskyy

AMN-GEN BUFFALO-SUPERMERCADO-TIROTEO

BUFFALO, Nueva York — El joven que mató a tiros a 10 personas en un supermercado de Buffalo había estudiado la composición demográfica de la zona y quería atacar un lugar donde haya alta concurrencia de personas negras, y llegó al lugar por lo menos un día antes para hacer reconocimiento del local. Por Carolyn Thompson y Michael Balsamo. 850 palabras. AP foto. ACTUALIZADA

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN EEUU-TERRORISMO-LISTA NEGRA

BERLÍN — Estados Unidos está a punto de retirar de su lista de organizaciones terroristas extranjeras a cinco grupos extremistas, todos ellos considerados desaparecidos, entre los que se encuentran varios que en su día supusieron una amenaza importante y mataron a cientos, si no miles, de personas en Asia, Europa y Medio Oriente. Por Matthew Lee. 300 palabras. ENVIADO

AMN-GEN CHICAGO TIROTEO

CHICAGO — Un joven de 16 años fue muerto a tiros cerca de la escultura “The Bean” en el centro de Chicago. 250 palabras. ENVIADO

AMN-GEN MILWAUKEE-TIROTEO

MILWAUKEE — La policía de Milwaukee investiga tres tiroteos distintos ocurridos durante la noche y en los cuales murieron un joven de 17 años y dos hombres de poco más de 20. 200 palabras. AP foto. ENVIADO

MUNDO

___________________________________

MOR-GEN JERUSALÉN-TELEFÉRICO

JERUSALÉN - La Corte Suprema israelí rechazó cuatro pedidos de parar la construcción de un teleférico en la Ciudad Vieja de Jerusalén, allanando el camino para que el proyecto avance. 280 palabras. AP foto. ENVIADO

MOR-GEN IRAK-ANTIGÜEDADES-ARRESTOS

BAGDAD — Un ciudadano británico y un turista alemán acusados de sacar fragmentos de antigüedades de Irak de contrabando comparecen ante un tribunal en Bagdad y dicen a los jueces que no actuaron con intención delictiva. Por Samya Kullab. AP foto. 270 palabras. ENVIADO

EUR-GEN BREXIT-IRLANDA DEL NORTE

LONDRES —El primer ministro británico, Boris Johnson, visitará Irlanda del Norte para tratar de poner fin a un bloqueo político que impide la formación de un gobierno regional. Por Jill Lawless. 360 palabras. AP foto. ENVIADO

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

SIN PROCEDENCIA — Un dramático penal pudo haber mantenido con vida la lucha por el título de la Liga Premier. Riyad Mahrez malogró su remate a los 86 minutos y el Manchester City tuvo que conformarse con el empate 2-2 de visita a West Ham. Liverpool mantiene un hilo de esperanza para alcanzar al líder. Por Steve Douglas. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

DEP-TEN ITALIA

ROMA — La número uno mundial Iga Swiatek arrasa 6-2, 6-2 a Ons Jabeur para repetir como campeona del Abierto de Italia y estirar a 28 su racha de victorias. Novak Djokovic busca su primer título del año al medirse contra Stefanos Tsitsipas. 500 palabras. AP Fotos. Editores: en desarrollo.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS BILLBOARD

LAS VEGAS - Los Premios Billboard de la Música se entregan esta noche en Las Vegas en una ceremonia que será conducida por Sean “Diddy” Combs e incluirá actuaciones de Travis Scott, Ed Sheeran, Becky G y otros artistas que han tenido éxitos en las listas de popularidad. Con 17 menciones, The Weeknd encabeza la lista de finalistas, mientas que en los apartados de música latina Bad Bunny lidera al figurar en tres categorías. 246 palabras. AP Foto. ENVIADO. SE ACTUALIZARÁ tras inicio de ceremonia, a 0000 GMT.

Con: BILLBOARD-LISTA.

ESP-CIN LAS DIEZ PELÍCULAS

SIN PROCEDENCIA - “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue la película más taquillera este fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, recaudando 61 millones de dólares. Por Lindsey Bahr. 210 palabras. AP foto. ENVIADO

