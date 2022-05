Incendio mortal en Nueva Delhi

Un gran incendio se desató el viernes en un edificio de Nueva Delhi, la capital de India, y dejó decenas de víctimas, informaron los servicios de emergencia de ese país.

Un incendio deja 27 muertos en Nueva Delhi

Nueva Delhi, 13 Mayo 2022 (AFP) - Un gran incendio el viernes en un edificio de Nueva Delhi, la capital india, dejó 27 muertos y decenas de heridos, informaron los servicios de emergencia de este país.Las llamas se originaron en un inmueble comercial en el oeste de la capital por la tarde y pudieron ser controladas durante la noche. Se desconoce el motivo del siniestro."Se han recuperado 27 cuerpos calcinados del edificio y casi dos docenas de personas heridas están en tratamiento", dijo a AFP Satpal Bharadwaj, el responsable en el lugar del departamento de incendios de la ciudad.El bombero afirmó que había unas 70 personas en el edificio cuando se originó el incendio. "No había salida de incendios y la mayoría de gente murió asfixiada", explicó.Distintas fuentes apuntaban a un balance de heridos mayor. Sunil Choudhary, jefe adjunto de los bomberos de Delhi, indicó que había "más de 25 personas" heridas, incluidas algunas que saltaron del edificio para huir de las llamas.Medios de comunicación, como la cadena televisiva NDTV, aseguraron que más de 40 personas sufrieron quemaduras y tuvieron que ser hospitalizadas.Además, varios responsables de emergencias apuntaron que el número de muertos también podía incrementar.La cadena NDTV, citando al oficial de policía Sameer Sharma, señaló que el edificio acogía las oficinas de una compañía de producción de cámaras de seguridad y rúters. - Incendios habituales - Más de 30 camiones de bomberos se desplazaron al lugar junto a numerosas ambulancias.Allí también acudió Amit Mahajan en busca de su primo y de su sobrino, que estaban desaparecidos después del incendio. Según él, los dos estaban en el inmueble "formando a trabajadores"."He visitado todos los hospitales cercanos pero no hay rastro de ellos", afirmó a AFP.Un policía explicó a la AFP bajo anonimato que uno de los propietarios de las oficinas había sido detenido para ser interrogado. El agente no dio detalles sobre los motivos de su arresto, pero indicó que podía haber más.Los incendios son habituales en India debido a las malas prácticas de construcción y a la falta de cumplimiento de las normas de seguridad.El primer ministro Narendra Modi ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas en Twitter. "Extremadamente entristecido por la pérdida de vidas debido a un trágico incendio en Delhi. Mis pensamientos están con las familias en luto. Deseo una pronta recuperación a los heridos", escribió.El incendio coincide con una intensa ola de calor en Nueva Delhi, con temperaturas de hasta 46 ºC. El mes pasado, esta canícula provocó un fuego en un vertedero que quemó durante días y agravó la contaminación en esta ciudad de 20 millones de personas.