El director de cine brasileño Breno Silveira muere en el set de filmación

El director brasileño Breno Silveira, un habitué del circuito internacional de festivales de cine, murió el sábado tras sufrir un infarto mientras filmaba, dijeron su productora e informes de prensa.

Silveira, de 58 años, que dirigió clásicos como "Dos hijos de Francisco" (2005) y "Gonzaga" (2012), fue "uno de los más grandes cineastas" de Brasil, "un símbolo de la cultura y el arte" nacionales, dijo en un comunicado su productora, Conspiracao Filmes.

Medios locales informaron que el director había sufrido un infarto masivo en el set de su último proyecto, "Doña Vitoria", protagonizada por la famosa actriz Fernanda Montenegro.

Basada en la historia real de una anciana que comenzó a filmar a traficantes de drogas en la calle frente a su ventana y descubrió un gran esquema de corrupción, la película se estaba rodando en el estado nororiental de Pernambuco.

Silveira estudió cine en la Ecole Louis Lumiere de París. Comenzó su carrera como director de fotografía, destacándose con películas como "Me You Them" (2000), que se proyectó en el festival internacional de Cannes en la categoría Un Certain Regard.

Hizo su debut como director en 2005 con "Dos hijos de Francisco", que rompió récords de taquilla en Brasil, ganó cuatro premios en su país y le significó a Brasil postular al galardón de Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscar.

Filmes de Silveira se proyectaron también en festivales de Toronto, La Habana y Montecarlo. El fallecido director también destacó por su trabajo en televisión. Le sobreviven su esposa y dos hijas, dijo su productora.

