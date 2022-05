"Topos en la oscuridad": supervivencia y huida de la acería de Mariúpol

Nataliya y Volodymyr Babeush, que fueron evacuados de la planta de Azovstal en Mariúpol muestran dibujos infantiles durante una entrevista con Reuters, en medio de la invasión rusa en Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania. 9 de mayo de 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Por Alessandra Prentice

ZAPORIYIA, Ucrania (Reuters) - Cinco pisos por debajo de la asediada planta siderúrgica de Azovstal, los soldados ucranianos le dijeron a Nataliya Babeush que tenía unos minutos para prepararse para escapar del búnker subterráneo al que llamaba hogar desde hacía más de dos meses.

La mujer, de 35 años, cogió poco más que un puñado de dibujos de niños: algunos bocetos de flores y comida que habían ayudado a animar a docenas de civiles que se habían refugiado durante semanas en un rincón de la vasta madriguera de hormigón poco iluminada.

"Los conservaré mientras pueda", dijo a Reuters, después que un convoy humanitario la llevara el domingo a la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania.

Babeush y otros cientos de personas se refugiaron en el enorme complejo situado bajo la planta de Azovstal poco después de que Rusia invadiera Ucrania en la madrugada del 24 de febrero y sitiara la ciudad portuaria de Mariúpol.

Vio la planta como un refugio a corto plazo antes de una retirada a la seguridad en otro lugar. En cambio, el refugio se convirtió en una trampa cuando Azovstal se convirtió en el foco de los combates más encarnizados de la guerra.

Reuters habló con cuatro evacuados de la planta que pasaron semanas bajo tierra en condiciones oscuras y húmedas, soportando los bombardeos en uno de los numerosos búnkeres de la acería. Describieron cómo el grupo de desconocidos estaba unido por la necesidad de sobrevivir, de racionar la comida y de mantener la moral, mientras las fuerzas rusas se acercaban.

"Cada segundo era un infierno. Da mucho miedo estar bajo tierra, como topos en la oscuridad", dijo la enfermera Valentyna Demyanchuk, de 51 años.

Rusia ha negado rotundamente haber atacado a civiles en el conflicto, que califica de "operación militar especial" para desmilitarizar Ucrania. Las autoridades de Kiev afirman que miles de civiles han muerto en Mariúpol y han acusado a Moscú de crímenes de guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia y el Gobierno de Ucrania no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el testimonio de las mujeres.

Las cuatro mujeres describieron que el primer día de la guerra se despertaron antes del amanecer por el bombardeo de Mariúpol.

La contable Larisa Solop, de 49 años, huyó de su apartamento en el este de la ciudad cuando se acercaban los combates. Esperaba reunirse con la familia de su hija en la otra punta de la ciudad, pero no había cobertura de teléfono móvil.

"Muchos edificios ardían (...) y los proyectiles silbaban por encima", dijo. Al acercarse el toque de queda nocturno, se dio cuenta de que su única esperanza era refugiarse en el cercano Azovstal, "sólo una parada".

Dos meses después, sería una de las últimas civiles en ser evacuadas el 6 de mayo de la planta por las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

SUPERVIVENCIA

La mayoría de las aproximadamente 40 personas que comparten el refugio de Solop llegaron a principios de marzo. Muchos sólo tenían la ropa que llevaban puesta, otros traían unas pocas pertenencias y una o dos bolsas de productos enlatados, pasta, gachas o patatas, dijeron las mujeres.

Babeush, una antigua trabajadora de la planta, se convirtió en la principal cocinera, removiendo ollas de sopa en una estufa de leña en el piso de hormigón sobre su búnker.

"Los niños la llamaban Tía Sopa", dijo Demyanchuk, riendo con pesar. El grupo comía una vez al día, dijo.

A principios de marzo, una huelga interrumpió el suministro eléctrico, tras lo cual el grupo quedó sumido en la oscuridad. Empezaron a racionar las velas, mientras que algunos de los hombres fabricaron pequeñas antorchas con bancos de luces industriales que podían funcionar con baterías individuales.

A medida que se intensificaban los bombardeos, algunas personas intentaban salir pero no llegaban al perímetro del complejo antes de regresar al refugio, dijeron las mujeres.

"Los aviones del mar bombardeaban tanto que ni siquiera podíamos salir", dijo Solop, recordando que la fuerza de una explosión tiró al suelo a su anciano padre.

Como distracción, Babeush animó a los ocho niños del grupo a decorar los cascos de los trabajadores. Hizo un disfraz de robot con una caja con agujeros recortados para los ojos y organizó un concurso de dibujo en la Pascua Ortodoxa. Todos votaron y el primer premio fue una lata de pasta de carne.

Su dibujo preferido era el de una pizza con hilos de queso derretido muy bien detallados.

Pero en privado, Babeush había perdido la esperanza. Escribió los números de teléfono de sus padres dentro de su chaqueta por si moría en el búnker. "No creía que fuéramos a salir".

ESCAPE

Demyanchuk, su marido, su hijo y su anciana madre fueron de los primeros en escapar. Cansados del bombardeo, decidieron probar suerte a pie el 26 de marzo, a pesar de que su madre necesitaba dos bastones y tuvo que ser llevada en brazos parte del camino.

"La comida se estaba acabando y estábamos cansados de estar sentados bajo tierra", dijo Demyanchuk por teléfono desde el centro de Ucrania a principios de mayo.

Demyanchuk dijo que los soldados la hicieron esperar hasta que el cielo pareciera más claro y les instaron a moverse lo más rápido posible. No intentaron impedir su salida.

Su viaje a territorio controlado por Ucrania duró varios días. Mientras los bombarderos sobrevolaban sus cabezas, pasaron por delante de edificios con tumbas frescas cavadas en el patio y vieron el cuerpo carbonizado de un soldado en el paseo marítimo, dijo.

Pero, al estar fuera del búnker, dijo que sintió "una indescriptible sensación de libertad".

Las otras tres mujeres tuvieron que esperar más de un mes antes de oír a través de su única radio chirriante los esfuerzos internacionales para evacuar a los civiles de la planta.

"Nos dio un poco de fuerza que pronto, en un poco más de tiempo, saldríamos de allí", dijo Tetyana Trotsak, de 25 años, cuya madre asmática sufría en el aire húmedo.

Tras un alto el fuego local, la evacuación comenzó a principios de mayo. Pero fue un momento agridulce para los que estaban en el búnker: el grupo sólo podría salir por etapas.

"Lo más duro fue esperar y confiar en poder salir. Fue una desesperación", dijo Solop.

La comida se estaba agotando peligrosamente, incluso con las raciones extra compartidas por las fuerzas ucranianas que estaban refugiadas en otra parte de la planta que se había convertido en su último reducto después de que las tropas rusas tomaran el control de Mariúpol.

Once personas, entre las que se encontraban familias con niños y personas con problemas de salud, fueron las primeras en salir del búnker y abrirse paso entre los escombros para llegar a un convoy de autobuses.

"Nos alegramos mucho por ellos, pero nos quedamos pensando qué pasa si se han llevado a este grupo y no pueden hacer más", dijo Solop.

Un par de días después, los soldados dijeron a Babeush y a los demás que tenían cinco minutos para prepararse. Les dijeron que tenían que darse prisa para llegar a los autobuses o el último grupo del búnker podría perder la oportunidad de evacuar ese día.

Babeush tomó poco más que algunos de los dibujos que se habían pegado alrededor del refugio. "La guerra me ha enseñado que no necesitas cosas materiales. Para la vida, no necesitas nada, sólo gente en la que puedas confiar", dijo.

(Información adicional de Maria Starkova, Oleksandr Kozhukhar, Bogdan Kobuchey y Leonardo Benassatto; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)