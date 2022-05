Suecia se acerca a la OTAN tras informe parlamentario clave

A battle tank at the base of the Swedish Army's Gotland Regiment near Visby.

(Bloomberg) -- La entrada potencial de Suecia a la OTAN reduciría el riesgo de un ataque ruso, según un informe de política encargado por el parlamento que no llegó a respaldar directamente la membresía en la alianza de defensa.

La revisión de 43 páginas concluyó que unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte actuaría como un elemento disuasorio, destacando la importancia de la coordinación con la vecina Finlandia. Rusia, que invadió Ucrania el 24 de febrero, ha advertido repetidamente a ambos países sobre las consecuencias si se unen a la OTAN.

Sin la membresía, “Suecia carecería de las garantías de seguridad que brinda la membresía en la OTAN, lo que potencialmente podría estar asociado con un menor riesgo de acciones rusas unilaterales contra el territorio sueco en las primeras etapas de un conflicto, por ejemplo, tratando de obtener el control de Gotland”, según el informe.

El informe también indicó que la membresía “elevaría el umbral para los conflictos militares y, por lo tanto, proporcionaría un elemento disuasorio para el conflicto en el norte de Europa”. Todos los partidos políticos de Suecia, excepto el Partido Verde y el Partido de la Izquierda, apoyaron las conclusiones del informe sobre la alianza de defensa.

Ahora se espera que estos hallazgos informen la decisión de la primera ministra, Magdalena Andersson, quien dijo que no llegará a una conclusión hasta que se complete el informe de seguridad. Su partido, los socialdemócratas, planea anunciar una decisión sobre la solicitud de ingreso en la OTAN el domingo, con un debate especial programado en el parlamento al día siguiente.

“Suecia y Finlandia realmente tienen que postularse durante esta ventana de oportunidad cuando Rusia está debilitada militarmente al invadir Ucrania y no puede desplegar muchos recursos y atención contra Suecia y Finlandia cuando deciden solicitar la membresía”, Elisabeth Braw, investigadora sénior en el American Enterprise Institute, dijo por teléfono el jueves.

El apoyo a la membresía del partido gobernante, que durante décadas ha sido un fuerte opositor de unirse a cualquier bloque militar, significaría que hay una abrumadora mayoría en el parlamento a favor de la membresía en la alianza de 30 naciones. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

Hakan Svenneling, un legislador del Partido de la Izquierda, dijo que hay una “falta de análisis de los riesgos” que implica la membresía en la OTAN, hablando en la conferencia de prensa el viernes.

“Este es el mayor cambio en la política de seguridad en mucho tiempo, y la no alineación militar nos ha servido bien durante mucho tiempo y podría continuar haciéndolo”, dijo. “Me preocupa que cualquier conflicto entre grandes potencias en las próximas décadas se desarrolle en las fronteras de Suecia o en su territorio”.

Si el Gobierno de Andersson presentara una solicitud formal el lunes, marcaría un cambio de política trascendental tanto para los socialdemócratas como para Suecia en su conjunto. La nación nórdica más grande, que se apoyó en una política de neutralidad para mantenerse al margen de dos guerras mundiales, ha estado oficialmente no alineada militarmente desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.

Pero ha habido un cambio radical en la opinión pública tras la invasión rusa de Ucrania, con el 53% de los suecos ahora a favor de unirse a la OTAN, en comparación con el 37% en enero, según una encuesta de Novus publicada esta semana. Eso refleja los acontecimientos en la vecina Finlandia, que también está tratando de formalizar el proceso en torno a una aplicación en los próximos días.

“También es una ventana de oportunidad extremadamente fortuita, ya que la OTAN tiene su cumbre de Madrid a fines de junio”, dijo Braw de AEI. “Así que todo eso hace que sea casi irresistible para Finlandia y Suecia postularse”.

