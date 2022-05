Oro se dirige a peor semana desde junio por presión del dólar

(Bloomberg) -- El oro se dirigía a la mayor caída semanal en cerca de un año, presionado por un dólar más fuerte en medio de expectativas de un endurecimiento monetario agresivo.

El lingote cayó el viernes a su nivel más bajo desde principios de febrero, ya que los rendimientos del Tesoro aumentaron, lo que se sumó a la caída del 1,7% del jueves después de que un informe mostrara que los precios al productor de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en abril. Los datos del Departamento del Trabajo refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá su senda de alzas rápidas de tasas de interés para frenar una economía recalentada.

El rendimiento de los bonos del Gobierno de EE.UU. a 10 años ha caído esta semana, lo que normalmente respaldaría la demanda de oro, que no devenga intereses. Pero el atractivo del metal se ha visto afectado por un repunte del dólar, que se encuentra rumbo a fortalecerse por sexta semana consecutiva en medio de pérdidas en los activos de riesgo.

“La principal razón que ha hecho caer al oro ha sido la volatilidad del mercado que ha empujado a los inversionistas al dólar estadounidense”, dijo John Feeney, gerente de desarrollo comercial de Guardian Gold Australia, distribuidor de lingotes con sede en Sídney. “Los lingotes parecen un poco sobrevendidos, por lo que podríamos comenzar a ver un soporte real de alrededor de US$1,800 la onza”.

Los inversionistas están monitoreando el resurgimiento continuo del virus y la desaceleración económica resultante en China, el mayor comprador mundial del metal precioso.

“La política cero covid de China está teniendo un impacto en el oro porque ha secado parte de la demanda de allí”, dijo Feeney.

Nota Original:

Gold Heads for Worst Week Since June as Dollar Adds Pressure

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.