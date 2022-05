LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Viernes 13 de mayo de 2022

LO ÚLTIMO

Comparece en EEUU Claudia Díaz, exenfermera de Hugo Chávez

Procuradora de NY: pesquisa de Trump cerca del fin

3 muertos, uno de ellos mexicana, por tormentas en EEUU

Líderes religiosos abogan ante Starbucks por “leche” vegana

Examinan restricciones de asilo que impuso EEUU por pandemia

Papa visitará Canadá en julio para disculparse con indígenas

Becky G devela cada lado de sí misma en nuevo álbum

PRIMERA PLANA

EUR-GEN UCRANIA-GUERRA

KIEV, Ucrania - Rusia sufre una cantidad significativa de bajas y pierde gran cantidad de pertrechos cuando las fuerzas ucranianas les impiden cruzar un río en el este, dicen funcionarios británicos. Es una nueva señal de las dificultades de Moscú para obtener victorias decisivas y enderezar una guerra que ha tomado un rumbo inesperado. Por Oleksandr Stashevskyi y David Keyton. 750 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-UCRANIA-GUERRA JUICIO: Kiev juzga a soldado ruso en primer caso por crímenes de guerra.

-UCRANIA-UE-G7: G7 invoca “unidad” contra Rusia; EU promete fondos a Ucrania.

-UCRANIA-GUERRA-NIÑOS: ONU: Guerra en Ucrania es “crisis de derechos de los niños”.

-UCRANIA-GUERRA-LO ÚLTIMO: Los más recientes acontecimientos relacionados con la invasión rusa de Ucrania.

MUN-TEC MUSK-TWITTER

LONDRES - Elon Musk anuncia que sus planes para adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares están en “suspensión temporal”, pues está a la espera de la cifra exacta de cuentas de spam y falsas que existen en la plataforma de redes sociales. Por Kelvin Chan. 730 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PERIODISTA MUERTA

JERUSALÉN - La policía israelí arremete contra una muchedumbre de dolientes en el funeral de la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, golpea a manifestantes con garrotes y los portadores dejan caer brevemente el ataúd. La represión se produjo durante una rara muestra de nacionalismo palestino en Jerusalén oriental: la parte de la ciudad que Israel capturó en 1967 y que los palestinos reclaman como capital de un futuro estado. Por Joseph Krauss. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana la desinformación giró en torno a Ucrania, a dos proyectos insignia del gobierno mexicano y a la ley de préstamo y arrendamiento recientemente firmada por el presidente de Estados Unidos. Aquí están los hechos: CNN no tuiteó imagen de niños militares en Ucrania. Foto no muestra árboles talados por construcción de tren mexicano. Ucrania no sería incautada bajo la ley de préstamo y arrendamiento de EEUU. Publicaciones que comparan cobertura de juicios en EEUU son engañosas. López Obrador no firmará decreto para obligar a aerolíneas a usar nuevo aeropuerto. Por Marcos Martínez Chacón, Angelo Fichera y Abril Mulato. 2.310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-ABUSOS-ROPA

LEOLA, Pensilvania - Lucían atuendos modestos, que no mostraban nada, pero de todos modos fueron víctimas de abusos sexuales. Una exhibición de las prendas que lucían niñas de comunidades amish que fueron violadas revelan que los abusos no tienen nada que ver con la ropa que viste la víctima. Por Peter Smith. 1.000 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

CAR-INM PUERTO RICO-NAUFRAGIO

SAN JUAN - La Guardia Costera de Estados Unidos revisa mar abierto al noroeste de Puerto Rico luego de que una embarcación con presuntos inmigrantes se fue a pique. Al menos 38 personas han sido rescatadas, pero los socorristas también hallaron 11 cadáveres, todos de mujeres. Por Dánica Coto. 400 palabras. ENVIADO.

REP-GEN LATINOAMÉRICA EN IMÁGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas esta semana. Con AP Fotos. ENVIADO

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN EEUU-VENEZUELA-CORRUPCIÓN

WEST PALM BEACH, Florida - Una mujer venezolana que ascendió de ser la enfermera del entonces presidente Hugo Chávez a la jefa del Tesoro de la nación, comparece ante la justicia de EEUU a fin de que enfrente cargos de lavado de dinero. Fiscales federales en Florida acusan a Claudia Díaz, de 48 años, de aceptar sobornos de un magnate de los medios para autorizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella era la directora de la Oficina Nacional del Tesoro hace una década. Por Cody Jackson y Adriana Gómez Licón. 375 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN TRUMP-INVESTIGACIÓN

NUEVA YORK - Un abogado de la procuraduría del estado de Nueva York anuncia que la oficina se acerca al final de su investigación de tres años del expresidente Donald Trump y sus prácticas de negocios. Por Michael R. Sisak. 404 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO STARBUCKS-LECHE VEGANA

SIN PROCEDENCIA - Un grupo de líderes cristianos, hindúes, budistas y judíos solicita a la cadena Starbucks que deje de cobrar más por las bebidas que usan sustancias veganas. Alegan que esa práctica equivale a hacerles pagar un impuesto a las personas que han buscado alternativas a la leche de vaca y que han adoptado estilos de vida basados en el bienestar animal. 368 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-INM EEUU-FRONTERA-ASILO

LAFAYETTE, Luisiana - Un juez federal de Estados Unidos examinaba el viernes los argumentos sobre si el gobierno del presidente Joe Biden puede eliminar pronto las restricciones relacionadas con la pandemia y que han afectado a los inmigrantes que solicitan asilo. Por Kevin McGill. 248 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI EEUU-TORMENTAS

SIOUX FALLS - Fuertes vientos y un tornado causan extenso daño en partes de la región centro-norte de Estados Unidos, en donde funcionarios señalan que otra ronda de eventos climatológicos extremos durante una semana con tormentas deja al menos a tres personas muertas, una de ellas una meteoróloga mexicana. 429 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-TEC BIDEN-INTERNET

WASHINGTON - El gobierno de Joe Biden está dando los primeros pasos para liberar 45.000 millones de dólares para garantizar que todos los habitantes de Estados Unidos tengan acceso a internet de alta velocidad para 2028. Por Josh Boak. 380 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-PSAKI-DESPEDIDA

WASHINGTON - Aportaba efectividad como comunicadora, rigurosidad y seriedad. Podía ponerse firme, paro jamás perdía el control y le devolvió la seriedad a las sesiones informativas de la Casa Blanca. El gobierno de Joe Biden echará de menos uno de sus rostros más visibles y profesionales con la partida de su secretaria de prensa, Jen Psaki. Por Will Weissert. 1.030 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

EUR-GEN PAPA-CANADÁ

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco, que ha estado usando una silla de ruedas por problemas en una rodilla, procederá con sus planes de visitar Canadá en el verano para disculparse en persona por los abusos sufridos por los indígenas a manos de la Iglesia. El Vaticano anuncia que el papa viajará a Canadá el 24 de julio. Por Frances D’Emilio. 353 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-NORCOREA

SEÚL - Seis personas han muerto y casi 190.000 están en cuarentena tras la rápida propagación de una enfermedad febril en Corea del Norte en las últimas semanas, informa la agencia de noticias estatal. Por Kim Tong-Hyung y Hyung-Jin Kim. 910 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-CORONAVIRUS-CHINA: Shanghái tratará de aliviar confinamiento tras siete semanas.

EUR-ECO ESPAÑA-PORTUGAL-ENERGÍA

MADRID - España impone un tope a los precios del gas natural para reducir inmediatamente lo que pagan un tercio de los consumidores y el 70% de la industria. A medida que aumentan los precios de la energía en toda Europa, impulsados por la guerra rusa en Ucrania, España y Portugal aunaron esfuerzos meses atrás y pidieron al Ejecutivo de la Unión Europea que los exima de aplicar las normas del mercado común europeo. 250 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN IRÁN-PROTESTAS PRECIOS

TEHERÁN - Las autoridades iraníes arrestan al menos a 22 personas en protestas contra la repentina suba del precio de los alimentos básicos subvencionados en dos ciudades del sur, dicen medios estatales. 430 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA PREVIA

BARCELONA - Con los máximos puestos de la Liga española prácticamente decididos, el drama se muda a la parte baja de la tabla. Cinco clubes -Getafe, Granada, Cádiz, Mallorca y Alavés- tratan de evitar terminar en los lugares 18 y 19 y unirse al Levante, ya con el descenso asegurado, para la próxima temporada en la segunda división. Por Joseph Wilson. 394 palabras. AP Foto. ENVIADO

DEP-FUT MANCHESTER CITY-AGÜERO-ESTATUA

MANCHESTER, Inglaterra - El Manchester City devela una estatua del argentino Sergio Agüero en el 10mo aniversario del dramático gol que el delantero, ahora retirado, anotó en tiempo de compensación para darle al club su primer título de la Liga Premier. 243 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT RUSIA-CLUBES-APELACIÓN

BERLÍN - Los cuatro mejores clubes de la liga rusa de fútbol presentan una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo contra la prohibición de participar en los torneos europeos de la próxima temporada debido a la invasión de Rusia a Ucrania. 354 palabras. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS BECKY G

NUEVA YORK - Becky G percibe cada lado de sí misma en su nuevo álbum, “Esquemas”. “Puedo sentir las partes de mí que se sienten empoderadas, las partes de mí que se sienten sexy, las partes de mí que se sienten fuertes, las partes de mí que se sienten vulnerables”, dice la estrella mexicana-estadounidense. El álbum de 14 cortes, que incluye el éxito “Mamiii” con Karol G, promueve el empoderamiento femenino, la seguridad y el amor propio. Conversamos con Becky G. Por Sigal Ratner-Arias. 1.026 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-MUS EUROVISIÓN

MILÁN - El Festival de la Canción de Eurovisión entra en su etapa final y la Orquesta Kalush de Ucrania está entre los favoritos para ganarlo. Por Colleen Barry. 540 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CEL GBRETAÑA-REINA

LONDRES - La reina Isabel II asiste a la muestra de caballos y equitación Royal Windsor Horse Show y luce relajada y sonriente en su primera aparición pública en semanas. 285 palabras. AP Foto. ENVIADO.

