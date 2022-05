Estos son los estrenos digitales del año automovilístico 2022

HANDOUT - El Lamborghini Huracan Tecnica será más deportivo aún que el modelo base. Foto: Philipp Rupprecht/Lamborghini/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Debido al incremento de las infecciones por coronavirus en China, el tan esperado Salón del Automóvil de Pekín 2022 ha sido aplazado por tiempo indefinido. Así y todo, los fabricantes de automóviles no han querido dejar de presentar sus novedades. "Los plazos no nos permiten dejar los coches en China durante unas semanas más", afirmó el portavoz de Audi, Josef Schlossmacher. Audi, BMW y Mercedes querían presentar en Pekín nuevos modelos de lujo que marcarían nuevas pautas en cuanto a diseño, forma o tecnología. Ahora, los tres fabricantes prémium alemanes anunciaron en formatos híbridos lo que definirá su programa de 2022. BMW presenta la nueva generación de su Serie 7 y reestructura así sus modelos de alta gama. En lugar de equipararse solo con las novedades de las marcas estadounidenses Tesla o Lucid, o con rivales establecidos como el Audi A8 o el Mercedes Clase S, los bávaros quieren sumar puntos en ambos mundos y lanzan al mismo tiempo clásicos modelos con motor de combustión y una variante puramente eléctrica. Como, según los desarrolladores, dos tercios de los Serie 7 se venderán en Asia, han añadido a la ya larga berlina 13 centímetros más, lo que hace que esta llegue a una longitud total de casi 5,40 metros. La versión corta, que hasta ahora ha sido ignorada en Asia, ha dejado de ofrecerse en todo el mundo. Los ingenieros también siguen los gustos asiáticos en cuanto a diseño y resaltan la emblemática parrilla de doble riñón con un marco de luces LED. Además, el modelo equipa faros radicalmente remodelados y numerosas pantallas en el habitáculo. Según BMW, la Serie 7 saldrá a la venta a finales de año. La berlina de lujo totalmente eléctrica tiene una autonomía de más de 600 kilómetros. Mercedes-Benz también se dirige a la élite eléctrica, sobre todo en Estados Unidos y Asia: el SUV EQS se elevará unos 20 centímetros, lo que permite la opción de instalar una tercera fila de asientos en el maletero de hasta 2100 litros. Mercedes ha equipado el modelo con un modo todoterreno para la conducción en circuitos ligeros. Además, ofrece hasta 400 kW/544 CV y una batería con algo menos de 110 kWh que permite una autonomía de hasta 660 kilómetros. Como 5,13 metros no es el tamaño estándar alemán, pronto se lanzará un hermano pequeño: el EQE también tendrá un retoño SUV a finales de año. Según un portavoz de Mercedes, es de esperar que el nuevo SUV celebre su estreno en una feria presencial. Audi también se centra en Asia: para llegar a los clientes de lujo de las metrópolis de China, Japón o Corea, los bávaros coquetean por primera vez con una limusina de gran capacidad. "Donde la gente vive hacinada, el espacio es el verdadero lujo y las furgonetas son al menos tan populares como las limusinas", afirma el diseñador de interiores Norbert Weber. Con una longitud de 5,51 metros, una distancia entre ejes de 3,40 metros y una altura de algo menos de 1,80 metros, el estudio Urban Sphere Concept de la marca ofrece más espacio que cualquier Audi hasta la fecha. Detrás de las puertas de bisagras, que se abren en sentido inverso, hay espacio suficiente para dos sofás de salón en la segunda fila y una pantalla plegable de formato completo. Por otro lado, la tecnología apenas ocupa espacio: la propulsión con dos motores de 295 kW/401 CV es eléctrica. Al igual que la batería de 120 kWh, ambos motores desaparecen en la nueva plataforma PPE, que sirve de base para el estudio. La autonomía es de más de 700 kilómetros. El volante o los pedales van instalados en la consola delantera y se despliegan solo en caso de necesidad. El motivo: para cuando el coche entre en producción en serie dentro de cuatro o cinco años, debería ser capaz de conducirse de forma prácticamente autónoma. Volkswagen también está planeando un estudio. Sin embargo, por el momento el fabricante ha decidido posponer el estreno, entre otros motivos porque no quiere desairar a su grupo de clientes más importante. Ralf Brandstätter, nuevo director del Grupo Volkswagen en China, ha mostrado recientemente algunos bocetos del ID Aero Concept. Gracias a su diseño aerodinámico, este promete una autonomía de más de 700 kilómetros. Los fabricantes chinos apenas se han pronunciado al respecto. Probablemente sigan especulando con una feria presencial y se guarden los estrenos hasta entonces. Mientras Pekín desempeña un papel secundario, al menos este año, la feria automovilística de Nueva York, normalmente de poca transcendencia, pasa ahora a primer plano. Genesis acaba de desvelar allí el estudio de un coupé de lujo eléctrico. BMW y Alpina también mostraron innovaciones con un lavado de cara para el X7, y Lamborghini hizo lo mismo con el Tecnica, un modelo más de la serie Huracán. Debido al aplazamiento en Pekín, el jurado que concede el premio "World Car of the Year" también recibió más atención. Alrededor de 100 periodistas de más de 20 países eligen tradicionalmente el Coche Mundial del Año en la ciudad de Nueva York. El Hyundai Ioniq 5 fue el ganador absoluto y merecedor además de los premios World Green y World Design Car para el mejor coche eléctrico y el mejor diseño del año. El Toyota Auris Cross fue galardonado con el premio World City Car al mejor coche urbano, mientras que el Audi e-tron GT recibió el premio Best New Sports Car como mejor deportivo. El Mercedes EQS, por su parte, fue distinguido con el World Luxury Car of the Year al mejor coche de lujo del mundo. dpa