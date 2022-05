Becky G devela cada lado de sí misma en nuevo álbum

NUEVA YORK (AP) — Becky G encuentra que cada lado de sí misma está representado en las canciones de su nuevo álbum, “Esquemas”.

“Puedo sentir las partes de mí que se sienten empoderadas. Puedo sentir las partes de mí que se sienten sexy. Puedo sentir las partes de mí que se sienten fuertes. Puedo sentir las partes de mí que se sienten vulnerables”, dice la estrella de la música latina.

El álbum de 14 cortes lanzado el viernes incluye el éxito “Mamiii” con Karol G y los sencillos “No mienten”, “Fulanito” con El Alfa, “Bailé con mi ex” y “Ram pam pam”, con Natti Natasha.

Abre con la edificante “Buen día” e invita a bailar y moverse con una mezcla de pop, reggaetón, cumbia, hip hop y otros ritmos, en títulos como “Tajín”, “Guapa”, “Kill Bill” y la sensual “Una más”.

A través de sus letras, parece promover el empoderamiento femenino, la confianza en uno mismo y el amor propio.

“Esa definitivamente era la intención”, dijo la cantante mexicana-estadounidense en una entrevista reciente con The Associated Press. “Creo que a lo largo de la pandemia todos hemos tenido nuestras propias experiencias sobre cómo eso nos ha impactado y, para mí, me dio tiempo para pensar en cosas que eran más importantes en la vida. No en la venta de boletos o cuántas reproducciones tuvo una canción... sino en mi familia, mi salud, mi salud mental. Y pude crear música simplemente por crear música".

“‘Esquemas’ es literalmente un álbum que no tiene un género musical específico", agregó. "Sus canciones se basan realmente en la narración de historias, la emoción real y verdadera, y el empoderamiento, de seguro”.

Becky G, cuyo verdadero nombre es Rebbeca Marie Gómez, también habló sobre una conmovedora canción inspirada en su abuelita, “Dolores”, y lo importante que ha sido para ella honrar a sus abuelos inmigrantes manteniéndose fiel a sus raíces y cantando en español.

Las declaraciones fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: Abres el disco con la edificante “Buen día”, donde cantas que amaneciste con ganas de comerte el mundo y que no naciste para perder. Cuéntanos un poco sobre esta canción.

BECKY G: “Buen día” se puso intencionalmente como la canción número 1 del álbum porque incluso es un recordatorio para mí misma, en mis días malos, de que nunca es demasiado tarde para tener un buen día, que un día sobre la tierra ya es un éxito en sí mismo, ¡y que la vida es hermosa! Ya sabes, es una afirmación. Hay una parte de la letra donde digo: “Hice un pacto con la mujer del espejo / si yo estoy bien, ella está bien”, básicamente diciendo que es muy importante esa conexión con uno mismo, cuidarse y aceptarse como se es. Eso es lo que me encanta de “Buen día”. Cuando salga de gira y esté cansada y tenga un mal día, cantaré esa canción y diré: "¡Escúchate Rebbeca!”

AP: El álbum cierra con “Mamiii”, que ha tenido un gran éxito en las listas globales de popularidad y más de350 millones de streams. ¿Cómo surgió esta colaboración con Karol G?

BECKY G: Invité a Karol a ser parte de muchas canciones en el pasado y nunca se dio, no porque no quisiéramos trabajar juntas, sino porque no era el momento o la canción adecuada. La serendipia de todo fue que no lo estaba buscando — como dice mi abuela, “Si Dios quiere es cuando va a suceder”, y eso fue lo que pasó. (El productor) Ovy me envió la canción durante las vacaciones... Me encantó el coro y el estilo de producción y le dije: “Quiero agregar más elementos regionales mexicanos, más guitarra y un poco de grito al principio”, porque es una canción que me recuerda a la sensación que tenía mi mamá cuando escuchaba a artistas como Ana Gabriel o Jenni Rivera, canciones que básicamente cantas gritando porque se siente tan bien y tan catártico. Así que “Mamiii” estaba lista, y supongo que Ovy se la mostró a Karol en el estudio y ella me llamó por FaceTime diciendo: “Esta es, esta es la indicada”. Estoy muy, muy agradecida.

AP: “Esquenas” incluye una canción titulada “Dolores” en la que tratas tiernamente de consolar y animar a una mujer que llora. ¿Quién es Dolores?

BECKY G: “Dolores” es una canción que literalmente le dedicaría a mi yo más joven, a mis abuelitas, a mi mamá, a mi hermanita, a cualquier mujer en mi vida que alguna vez se haya sentido invisible o incomprendida. “Dolores” es literalmente como si arrancaras páginas de mi diario, y creo que eso es lo que tiene de especial “Esquemas”, que en cada canción puedo escucharme a mí misma. “Dolores” es una de esas canciones vulnerables. Me inspiré específicamente en mi abuela, que no se llama Dolores, por cierto, su verdadero nombre es Guadalupe. Pero mis tíos en broma la llaman Dolores porque, “¡Ay Guadalupe, todo te duele!” Creo que una canción realmente especial.

AP: Eres totalmente bilingüe y has grabado música mayormente en español, pero también en inglés. ¿En qué idioma te sientes más cómoda hoy?

BECKY G: Me siento cómoda en “spanglish”. Puedo hacer entrevistas en español y en inglés, y de cualquier modo siempre termino hablando “spanglish”. Es simplemente parte de lo que soy y de cómo crecí. Mis abuelitos sólo hablan español, así que aprendí español al mismo tiempo que aprendí inglés. Pero creo que en realidad me siento más segura expresándome a través de la música en español. Me encontré a mí misma como una mujer joven en mi sonido y mi música en español, y creo que realmente puedes escuchar eso, porque era muy joven cuando firmé contrato: tenía 14 años y ahora tengo 25. Sólo comencé en inglés en la música porque así sucedió, pero siempre me he sentido orgullosa de ser latina, chicana, mexicana-estadounidense. Mis abuelitos vinieron de Jalisco, México, con la ropa sobre sus espaldas y sin un centavo en el bolsillo, y si no fuera por su sacrificio yo no estaría donde estoy hoy. Entonces me da mucho orgullo poder cantar música completamente en español porque SOY latina y porque puedo mirar a mis abuelitos y decir: “Sí valió la pena”. Valió la pena al final.

