Apple cambiaría conector en iPhone para cumplir con ley de la UE

(Bloomberg) -- Apple Inc. está probando futuros modelos de iPhone que reemplazan el actual puerto de carga Lightning con el conector USB-C más frecuente, según personas con conocimiento de la situación, una medida que podría ayudar a la compañía a cumplir con las regulaciones europeas que se avecinan.

Además de probar modelos con puerto USB-C en los últimos meses, Apple está trabajando en un adaptador que permitiría que los futuros iPhone funcionen con accesorios diseñados para el conector Lightning actual, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Si la compañía continúa con el cambio, no ocurrirá hasta 2023 como muy pronto. Apple planea conservar el conector Lightning para los nuevos modelos de este año.

Al pasar a USB-C, Apple simplificaría la colección de cargadores utilizados por sus diversos dispositivos. La mayoría de los iPad y Mac de la empresa ya utilizan USB-C en lugar de Lightning. Eso significa que los clientes de Apple no pueden usar un solo cargador para su iPhone, iPad y Mac, algo que resulta extraño dada la inclinación de Apple por la simplicidad. Los cargadores inalámbricos tanto para el iPhone como para el Apple Watch también usan un conector USB-C para sus fuentes de alimentación.

Apple, con sede en Cupertino, California, se negó a comentar sobre el cambio.

La nueva medida, que el analista Ming-Chi Kuo tambien predijo, podría potencialmente crear confusión para los clientes. Los cargadores USB-C son un poco más grandes que el conector Lightning, pero pueden ofrecer velocidades de carga y transferencias de datos más rápidas. Los nuevos conectores también serían compatibles con muchos cargadores existentes para dispositivos que no sean de Apple, como teléfonos y tabletas Android.

Sin embargo, la mayoría de los accesorios de Apple, incluidos los AirPods, el control remoto de Apple TV, el paquete de baterías MagSafe y el cargador MagSafe Duo, todavía usarán Lightning. El adaptador USB-C en desarrollo podría mitigar ese problema, pero no está claro si Apple lo incluiría en la caja o hará que los clientes paguen más por él.

También hay un amplia rango de accesorios no oficiales, como cargadores, adaptadores para automóviles y micrófonos externos, que utilizan el conector existente, por lo que el cambio obligaría a los proveedores externos a rediseñar sus productos.

Este nuevo conector disminuiría el control de Apple sobre el mercado de accesorios para iPhone. Apple obliga a los fabricantes de accesorios a pagar para usar el conector Lightning y participar en un estricto proceso de aprobación. USB-C es un estándar utilizado por muchos fabricantes de dispositivos de consumo, incluida la mayoría de los fabricantes de teléfonos Android, lo que hace que sea menos probable que Apple pueda ejercer su nivel de control habitual.

En los últimos años, Apple también ha trabajado en iPhones sin ningún puerto de carga, buscando promover el sistema de carga inalámbrica MagSafe presentado en 2020. Pero la conexión inalámbrica suele ser más lenta para cargar la batería de un teléfono y no sincroniza datos con otros dispositivos con la misma velocidad. Tampoco es práctico en todas las situaciones, como la configuración de algunos automóviles.

Una razón clave para hacer el cambio sería la decisión de la Unión Europea de obligar a los fabricantes de teléfonos y otros dispositivos a adoptar USB-C. En abril, la legislación para tal requisito fue aprobada por mayoría de votos.

“Los teléfonos móviles, las tabletas, las cámaras digitales, los auriculares y cascos, las consolas portátiles de videojuegos y los altavoces portátiles, recargables mediante cable, tendrían que estar equipados con un puerto USB tipo C, independientemente del fabricante”, según la legislación.

Apple ha dicho que la ley europea perjudicaría su capacidad de innovar. “Nos preocupa que la regulación que exige un solo tipo de conector para todos los dispositivos en el mercado perjudique a los consumidores europeos al ralentizar la introducción de innovaciones beneficiosas en los estándares de carga, incluidos los relacionados con la seguridad y la eficiencia energética”, dijo la compañía el año pasado.

Es posible que Apple lance una versión del iPhone que sea compatible con la legislación europea y que mantenga Lightning en otros lugares. Pero tener varias versiones del mismo iPhone con diferentes conectores probablemente generaría aún más confusión, así como dolores de cabeza en la cadena de suministro.

No está claro si Apple finalmente podría abandonar el cambio USB-C si la ley europea no se materializa. Sin embargo, en aras de la simplicidad, muchos consumidores han pedido el cambio a pesar de todo.

Un cambio a USB-C sería el segundo cambio de puerto en la historia del iPhone. Desde el iPhone original en 2007 hasta el iPhone 4s en 2011, Apple usó el conector iPod de 30 pines popularizado años antes. Con el iPhone 5, Apple cambió al puerto Lightning más pequeño, promocionando su diseño más duradero que podría insertarse en el iPhone en cualquier dirección.

Ese cambio generó algunas quejas, pero los clientes aceptaron el cambio con bastante rapidez. En ese momento, Apple vendió un adaptador separado para accesorios antiguos con un costo de US$29.

