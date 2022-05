La OTAN espera acoger a los miembros nórdicos mientras Ucrania hace retroceder a las tropas rusas

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de Finlandia y de la OTAN impresas en papel esta ilustración tomada el 13 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Por Pavel Polityuk y Robin Emmott

KIEV/BRUSELAS (Reuters) - Se espera que Finlandia anuncie el jueves su intención de unirse a la OTAN, y es probable que Suecia lo haga poco después, dijeron diplomáticos y altos cargos, en un contexto de reconfiguración de las prioridades de la seguridad europea y la alianza militar atlántica tras la invasión rusa de Ucrania.

Los aliados de la OTAN esperan que Finlandia y Suecia reciban la adhesión rápidamente, dijeron cinco diplomáticos y representantes a Reuters, lo que allana el camino para aumentar la presencia de tropas en la región nórdica durante el período de ratificación de un año.

En la región nórdica más amplia, Noruega, Dinamarca y los tres Estados bálticos ya son miembros de la OTAN, y la incorporación de Finlandia y Suecia probablemente enfadaría a Moscú, que dice que la ampliación de la OTAN es una amenaza directa para su propia seguridad.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha citado esta cuestión como motivo de sus acciones en Ucrania, que también ha expresado su deseo de unirse a la alianza.

Moscú también ha advertido en repetidas ocasiones a Finlandia y Suecia de que no se unan a la alianza, amenazando con "graves consecuencias militares y políticas".

Cuando se le preguntó el miércoles si Finlandia provocaría a Rusia al entrar en la OTAN, el presidente Sauli Niinisto dijo que la culpa sería de Putin. "Mi respuesta sería que tú has provocado esto. Mírate al espejo", dijo Niinisto.

En el frente, Ucrania dijo el miércoles que había hecho retroceder a las fuerzas rusas en el este y que había cerrado los flujos de gas en una ruta que atraviesa el territorio controlado por Rusia, haciendo surgir el espectro de una crisis energética en Europa.

El Estado Mayor de las fuerzas armadas ucranianas dijo que había recapturado Pytomnyk, una aldea en la carretera principal al norte de Járkov, segunda ciudad más grande del país, a mitad de camino de la frontera rusa.

En otro pueblo cercano a Járkov, reconquistado por las fuerzas ucranianas a principios de abril, la residente Tatyana Pochivalova regresó para encontrar su casa en ruinas.

"No me esperaba algo así, semejante agresión, semejante destrucción", dijo una llorosa Pochivalova. "Vine y besé el suelo, simplemente lo besé. En mi casa no hay nada. ¿Dónde voy a vivir, cómo voy a vivir?".

El avance parece ser el más rápido que Ucrania ha montado desde que expulsó a las tropas rusas de la capital, Kiev, y del norte de Ucrania a principios de abril.

Si se mantiene, podría permitir a las fuerzas ucranianas amenazar las líneas de suministro de la principal fuerza de ataque rusa, y poner objetivos logísticos de retaguardia en la propia Rusia al alcance de la artillería.

En el sur, el ejército ucraniano dijo a primera hora del jueves que había destruido dos tanques y un depósito de municiones en la región de Jersón, controlada por Rusia.

El Kremlin califica sus acciones en Ucrania de "operación militar especial" para desmilitarizar a un vecino que amenaza su seguridad. Niega haber atacado a civiles.

Ucrania dice que no representa ninguna amenaza y que la muerte de miles de civiles y la destrucción de pueblos y ciudades demuestran que Rusia está librando una guerra de conquista.

SUMINISTRO DE GAS

La medida adoptada el miércoles por Ucrania de cortar el suministro de gas ruso a través del territorio en poder de los separatistas respaldados por Rusia fue la primera vez que el conflicto ha interrumpido directamente los envíos a Europa.

Los flujos de gas del monopolio de exportación ruso Gazprom a Europa a través de Ucrania se redujeron en una cuarta parte después de que Kiev dijera que se había visto obligada a interrumpir todos los flujos de una ruta, a través del punto de tránsito de Sokhranovka, en el sur de Rusia.

Ucrania acusó a los separatistas apoyados por Rusia de desviar los suministros.

Si el corte de suministro persiste, sería el impacto más directo hasta ahora en los mercados energéticos europeos.

Moscú también ha impuesto sanciones al propietario de la parte polaca del gasoducto Yamal, que lleva el gas ruso a Europa, así como a la antigua unidad alemana de Gazprom, cuyas filiales dan servicio al consumo de gas de Europa.

Las implicaciones para Europa, que compra más de un tercio de su gas a Rusia, no estaban claras de inmediato.

Berlín dijo que estaba estudiando el anuncio. Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que el Gobierno alemán estaba "tomando las precauciones necesarias y preparándose para varios escenarios".

TANQUES QUEMADOS

Mientras continuaban los combates, el gobernador de la región rusa de Belgorod, al otro lado de la frontera con Járkov, dijo que un pueblo había sido bombardeado desde Ucrania, hiriendo a una persona.

Las autoridades ucranianas han confirmado hasta ahora pocos detalles sobre el avance por la región de Járkov.

"Estamos cosechando éxitos en la dirección de Járkov, donde estamos haciendo retroceder al enemigo y liberando núcleos de población", dijo el general de brigada Oleksiy Hromov, jefe adjunto de la Dirección de Operaciones Principales del Estado Mayor de Ucrania.

En el sur de Ucrania, donde Rusia se ha apoderado de una franja de territorio, Kiev ha dicho que Moscú planea celebrar un falso referéndum sobre la independencia o la anexión para hacer permanente su ocupación.

El Kremlin dijo el miércoles que los residentes que viven en la región de Jersón, ocupada por Rusia, pueden decidir si quieren unirse a Rusia, pero cualquier decisión debe tener una base legal clara.

Las fuerzas rusas también han seguido bombardeando la planta siderúrgica de Azovstal en el puerto sureño de Mariúpol, último bastión de los defensores ucranianos en la ciudad.

"Si hay un infierno en la tierra, está allí", escribió Petro Andryushchenko, ayudante del alcalde de Mariúpol, Vadym Boichenko, que ha abandonado la ciudad.

Ucrania afirma que es probable que decenas de miles de personas hayan muerto en Mariúpol. Las autoridades ucranianas afirman que entre 150.000 y 170.000 de los 400.000 habitantes de la ciudad siguen viviendo allí entre las ruinas ocupadas por Rusia.

(Información de las oficinas de Reuters; redacción de Costas Pitas y Stephen Coates; edición de Lincoln Feast, traducido por José Muñoz en la redacción de Gdańsk)