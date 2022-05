Argentina eleva tasa clave al 49% para hacer frente a inflación

(Bloomberg) -- El banco central de Argentina elevó este jueves las tasas de interés por quinta vez este año, en un intento por mantenerse al día con el aumento inflacionario, dijeron personas familiarizadas con la decisión.

El BCRA, como se conoce a la autoridad monetaria argentina, aumentó su tasa de referencia Leliq en 200 puntos básicos al 49%, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la decisión aún no se ha anunciado. El alza también impulsa la tasa efectiva anual, que estaba ligeramente por encima del 55%.

Un oficial de prensa del banco central no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El aumento de la tasa se produce después de que la agencia de estadísticas de Argentina publicara el jueves datos que muestran que los precios al consumidor subieron un 6% en abril, lo que los llevó al nivel anual más alto desde 1992.

La invasión de Rusia a Ucrania, que aumentó los precios de la energía y los alimentos en todo el mundo, ha dado otro impulso a la ya alta inflación de Argentina. Una tasa más rápida de devaluaciones controladas del peso y las restricciones a la importación también han elevado los precios, mientras que un plan para eliminar los subsidios a las facturas de electricidad este año también mantendrá la inflación elevada.

Argentina también está elevando las tasas para cumplir con su acuerdo de US$44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, que exige que el Gobierno mantenga los costos de endeudamiento , medidos por la tasa anual efectiva, por encima de la inflación.

Nota Original:

Argentina Central Bank Raises Key Rate to 49% As Inflation Jumps

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.