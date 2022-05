Acciones EE.UU. prácticamente borran pérdidas hacia el cierre

(Bloomberg) -- Una fuerte volatilidad siguió dominando los mercados financieros, perturbados por la amenaza de que la política restrictiva de los principales bancos centrales lleve a la economía mundial hacia una recesión.

Después de caer casi 2% el jueves, el S&P 500 prácticamente borró sus pérdidas hacia el cierre después de que la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, le dijera a Bloomberg News que un aumento de 75 puntos básicos en las tasas “no es una de las principales consideraciones”.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó 0,1% a las 4:00 p.m. hora Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 0,2%

El Dow Jones Industrial Average cedió 0,3%

El índice MSCI World cayó 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot subió 0,5%

El euro bajó 1,3% a US$1,0373

La libra esterlina cayó 0,5% a US$1,2194

El yen japonés subió 1,2% a 128,43 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos básicos al 2,87%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años cayó 15 puntos básicos al 0,84%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cedió 16 puntos básicos al 1,66%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate subió 1% a US$106,74 el barril

Los futuros del oro bajaron 1,8% a US$1.821,20 la onza

