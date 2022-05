Mayor diamante blanco jamás subastado adjudicado

"The Rock", un diamante blanco de 228,31 quilates, el más grande jamás subastado, fue adjudicado el miércoles por casi 21 millones de euros, aunque lejos de las expectativas.

Un diamante blanco de 228,31 quilates conocido como "The Rock" fue vendido este miércoles en una subasta en Suiza que se esperaba que fue histórica, pero que quedó muy por debajo del récord en su categoría, alcanzando casi 21 millones de euros, incluyendo las comisiones.En la subasta, una joya conocida como "el diamante de la Cruz Roja" se robó el protagonismo de la jornada, sobre todo porque una parte de las ganancias será destinada la Comité Internacional de la organización en un momento en el que la guerra en Ucrania conmociona a Europa. Este diamante amarillo destinado a la ayuda humanitaria y cuyo reflejo recuerda a la cruz de Malta fue codiciado por varios compradores durante una subasta que se extendió diez minutos y que terminó con su adjudicación por 13,5 millones de euros, por encima de las expectativas. Antes de la subasta se estimaba que "The Rock" alcanzaría un precio entre 19 y 28 millones de euros. Al final el subastador Christie's Rahul Kadakia bajó su martillo en un hotel de Ginebra tras pocos minutos adjudicándolo por un precio de 20,7 millones de euros, incluyendo la comisión. Kadakia explicó a la AFP que no estaba decepcionado ya que la gema estableció un "nuevo precio récord por quilate para un diamante de color G", una calificación de una escala de colores que va de la D a la Z.La venta del diamante generó grandes expectativas, que finalmente no se cumplieron. La semana pasada Max Fawcett, jefe del departamento de joyería de Christie's explicó que el diamante en forma de pera era "excepcional" y que la gema era "perfectamente simétrica". "The Rock" mide 3,1 centímetros de ancho por 5,4 de largo y sus dimensiones superan a las de una pelota de golf.El diamante que pesa 61,3 gramos fue extraído de una mina de Sudáfrica a principios de la década de 2000. Posteriormente fue vendido por Christie's como parte de una venta directa a un coleccionista privado. El último récord obtenido por Christie's por un diamante blanco similar (163,41 quilates) fue de 33,7 millones de dólares en una venta en noviembre de 2017, también en Ginebra. - "El diamante de la Cruz Roja" - En la subasta el llamado "diamante de la Cruz Roja" generó furor en la sala. Esta pieza amarillo canario con forma de cojín tiene 205,07 quilates. La gema original fue extraída en 1901 en una mina sudafricana de la empresa De Beers y habría pesado unos 375 quilates, según Christie's. Clasificado como uno de los diamantes más grandes del mundo tiene la llamativa característica de que proyecta un brillo en forma de cruz de Malta. El 10 de abril de 1918, la piedra fue puesta a la venta por primera vez por Christie's en Londres por el Diamond Syndicate, en beneficio de la Cruz Roja británica y de la Orden de San Juan (conocida como Orden de Malta). En aquel momento, el diamante fue comprado por 10.000 libras (aproximadamente 600.000 libras de hoy) por la famosa joyería londinense SJ Phillips. El 21 de noviembre de 1973, fue nuevamente puesto a la venta en Christie's en Ginebra, por 1,8 millones de francos suizos (1,9 millones de dólares).