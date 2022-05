Londres rechaza las propuestas de la UE para resolver la situación de Irlanda del Norte

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre trabaja en un barco de contenedores en Dublín, Irlanda 24 de febrero de 2016. REUTERS/Darren Staples

LONDRES (Reuters) - Reino Unido dijo el miércoles que no se abstendrá de tomar medidas para resolver las tensiones comerciales post-Brexit en Irlanda del Norte, al tiempo que rechazó las propuestas de la Unión Europea para resolver el estancamiento regulatorio de la región, en la última escalada de la situación entre las dos partes.

Londres y Bruselas llevan meses intentando desbloquear el Protocolo sobre Irlanda del Norte, un acuerdo al que Londres dio su visto bueno antes de abandonar el bloque y que ahora dice que es inviable.

El acuerdo creó una frontera aduanera en el mar entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido para preservar la frontera terrestre abierta de la provincia con Irlanda, Estado miembro de la UE.

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, dijo el miércoles que las propuestas de la UE para replantear los controles de las mercancías que circulan entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no abordan el problema principal, "y en algunos casos nos harían retroceder".

"Los precios han subido, el comercio se ve gravemente perturbado y los habitantes de Irlanda del Norte están sujetos a leyes e impuestos diferentes a los del mar de Irlanda, lo que les ha dejado sin Ejecutivo y supone una amenaza para la paz y la estabilidad", dijo Truss en un comunicado.

"La respuesta no puede ser más controles, papeleo y trastornos. Nuestra preferencia siempre ha sido una solución negociada, pero (no) rehusaremos tomar medidas para estabilizar la situación en Irlanda del Norte si no se pueden encontrar soluciones".

El Gobierno británico quiere una revisión completa del Protocolo y ha insinuado la posibilidad de suspender unilateralmente parte del mismo si no se alcanza un nuevo acuerdo, una medida que podría llevar a la suspensión de un acuerdo de libre comercio en un momento en que la inflación se dispara y crecen las advertencias sobre una recesión de la economía británica este año.

La creciente retórica de Londres ya ha provocado la alarma en las capitales europeas, con el comisario de Relaciones Interinstitucionales de la UE, Maros Sefcovic, diciendo el miércoles que el tratado internacional no se puede renegociar.

