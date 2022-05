Lagarde apunta a primer alza de tasas del BCE en julio

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que el primer aumento de la tasa de interés en más de una década podría producirse “semanas” después de que finalicen las compras netas de bonos a principios del próximo trimestre, uniéndose así a un creciente grupo de responsables de política monetaria que apuntan a un alza en julio.

“La primera subida de las tasas, informada por los preanuncios del BCE sobre las tasas de interés, tendrá lugar algún tiempo después del final de las compras netas de activos”, dijo Lagarde el miércoles.

“Todavía no hemos definido con precisión la noción de ‘algún tiempo’, pero he sido muy clara en que esto podría significar un período de solo unas pocas semanas”, dijo en un discurso en Liubliana, Eslovenia, abogando por una normalización “gradual” de la política monetaria después del aumento inicial.

Ante una inflación récord que es casi cuatro veces la meta del 2% del BCE, los colegas de Lagarde presionan cada vez más públicamente para que se produzca un aumento en la reunión del 20 y 21 de julio. Mientras que la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra están en pleno proceso de endurecimiento de su política, el BCE no ha subido los costos de endeudamiento desde 2011. Su tasa de depósito ha sido negativa desde 2014.

A pesar de que la guerra en Ucrania ha generado temores de estanflación en Europa, los mercados monetarios descuentan una probabilidad del 100% de aumentos de un cuarto de punto del BCE en sus decisiones de julio y septiembre, con un incremento adicional a fin de año. Los operadores apuestan a que la tasa de depósito alcanzará un máximo del 1,5% dentro de unos dos años.

El miércoles, Frank Elderson, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, dijo que los funcionarios pueden empezar a considerar la posibilidad de subir las tasas desde los mínimos históricos en julio, restando importancia al riesgo de una recesión en la zona del euro a medida que la invasión de Rusia socava el crecimiento y hace subir los precios.

El titular del Bundesbank, Joachim Nagel, se mostró partidario de un aumento “oportuno” después de que concluya la compra neta de bonos —probablemente en junio— y dijo que la medida “podría ser en julio”. El francés François Villeroy de Galhau dijo que espera que las tasas se incrementarán gradualmente “a partir del verano”.

Pocos son los que se muestran contrarios a un movimiento a principios de verano, aunque uno de ellos es el miembro del Comité Ejecutivo Fabio Panetta. En una entrevista concedida la semana pasada al periódico italiano La Stampa, advirtió que la economía de la eurozona está “estancada de facto” y se mostró partidario de esperar a los datos del producto interno bruto del segundo trimestre antes de decidir.

