Físico ganador del premio Templeton, Frank Wilczek, rechaza el anti-intelectualismo

El físico estadounidense Frank Wilczek, Nobel de Física por su trabajo para transformar la comprensión de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ganó el miércoles el prestigioso premio Templeton.

En una entrevista con AFP antes del anuncio, Wilczek dijo que el galardón debería testimoniar el poder inspirador de la ciencia en momentos en que los científicos son objeto de crecientes críticas.

"En Estados Unidos, donde vivo, eso es patente en los últimos años, y todo un partido político se dedica a eso. Es muy desafortunado", indicó este profesor de MIT.

"Estas personas dicen 'puedo encontrar mi propia información en internet', pero no existiría internet sin una comprensión de la mecánica cuántica y la ciencia, y ¡sin todo el trabajo de los ingenieros!", agregó.

Cualquiera que construya sistemas tan complejos "debería obtener algo de crédito por ello: construyen puentes que generalmente no se caen y vacunas que funcionan", aseveró el físico de 70 años.

Reconoce sin embargo una cierta "arrogancia" de los científicos, quienes -considera- deben mostrar paciencia, tolerancia y honestidad para convencer.

El trabajo de Wilczek incluye una explicación de una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza: la llamada "interacción fuerte", que se produce entre los "quarks", esas partículas fundamentales que están en el corazón del átomo. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Física en 2004, junto con otros dos estadounidenses - David Gross y David Politzer.

Dotado de más de 1,3 millones de dólares, el premio Templeton es uno de los reconocimientos individuales más importantes del mundo y honra a quienes exploran las cuestiones más profundas del universo y el lugar que ocupa la humanidad.

"A través de las reflexiones filosóficas del Dr. Wilczek, brilla un aspecto espiritual", comentó Heather Templeton Dill, directora de la Fundación John Templeton, en un comunicado.

- Materia oscura -

Wilczek propuso asimismo una explicación para la materia oscura, que se cree constituye el 80% del Universo, aunque su naturaleza se desconoce.

Hace más de cuatro décadas, sugirió que un tipo de partícula llamada "axion" es responsable de la materia oscura, pero solo experimentos recientes se han acercado a la prueba de su existencia, gracias a los avances tecnológicos.

Si estos experimentos tienen éxito, "nuestra comprensión de las leyes fundamentales sería mucho más hermosa, y esto confirmaría que el Universo es comprensible", comentó.

En 2020, científicos franceses confirmaron la existencia de otra partícula que Wilczek nombró en los años 1980: el "anyon".

El investigador es también conocido por sus libros, incluyendo "A Beautiful Question" y "The Lightness of Being", así como por sus columnas en The Wall Street Journal.

Considera vital achicar la brecha entre la ciencia y el público, "especialmente para los científicos que realizan investigaciones motivadas únicamente por la curiosidad, sin una aplicación evidente", pues "producen es algo cultural que debería ser incorporado en la cultura".

