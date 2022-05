Bostic de Fed apoya subir mas las tasas si la inflación persiste

(Bloomberg) -- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que está dispuesto a aumentar las tasas de interés para restringir el crecimiento económico si la inflación, que se aceleró más de lo previsto en abril, persiste en niveles elevados.

“Ciertamente vamos a llevar nuestra tasa de política a un espacio neutral donde ya no brindaremos una política acomodaticia”, dijo Bostic el miércoles al Consejo de Asuntos Mundiales en Jacksonville, Florida. “Si la inflación se mantiene en niveles altos o en niveles que son demasiado altos —demasiado alto son niveles que realmente no retrocederán hacia nuestro objetivo del 2%— entonces voy a apoyar que se eleve más”.

Bostic habló después de que un informe Departamento del Trabajo mostrara que los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron un 8,3% anual, un ligero enfriamiento, pero aún entre las lecturas más altas en cuatro décadas.

La Fed elevó las tasas en medio punto la semana pasada, marcando el aumento más grande desde 2000, y el presidente del banco central, Jerome Powell, dijo que alzas similares estaban sobre la mesa para las próximas dos reuniones. Los banqueros centrales también anunciaron que comenzarían a reducir su balance de US$9 billones a partir del 1 de junio a un ritmo que aumentará rápidamente a US$95.000 millones por mes.

Bostic dijo que apoya la intención de Powell de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) planee aumentar las tasas en 50 puntos básicos en junio y julio luego del alza de la semana pasada, así como reducir el balance en aproximadamente US$1 billón al año. No descartó un alza de 75 puntos básicos en el futuro y dijo que se justificaba un debate sobre la venta futura de las tenencias de valores respaldados por hipotecas de la Fed.

También señaló que el aumento de 50 puntos básicos fue “histórico” y agregó: “voy a apoyar que se mantenga en ese nivel más agresivo hasta que lleguemos a la neutralidad”.

Se considera que una postura neutral no estimula ni restringe el crecimiento. El FOMC ha estimado que se sitúa alrededor del 2,4%

