Así muestran los perros que se sienten amenazados

ILUSTRACIÓN - Cada perro actúa a su manera cuando se siente amenazado o estresado. Si el dueño sabe interpretarlo podrá ayudarlo a tranquilizarse. Foto: Christin Klose/dpa

Cuando los perros están estresados, reaccionan de manera diferente. Y eso se les puede ver. Según los expertos, hay cuatro maneras en que los perros expresan su miedo. Es importante para los dueños de perros interpretar correctamente y a tiempo estas señales y evitar así situaciones de peligro. En base a cuatro palabras en inglés "flight, freeze, fight y fiddle" - las 4F - se puede interpretar correctamente a los perros. - Flight: el perro huye de la situación desagradable para él. Puede ser que lo haga despacio y no necesariamente corriendo. - Freeze: el animal se queda quieto como congelado y se encuentra en situación de conflicto. No se decide por cómo reaccionar. Esta situación puede durar pocos segundos, pero también puede ser más larga. En este caso, los dueños pueden volverse un problema si también transmiten tensión. Al perro así se le suma tensión. Para resolver la situación, los dueños del perro deberían estar de forma protectora junto al animal para quitarle estrés. Un lenguaje corporal positivo y atento puede ayudar. - Fight: a lo que más temen las demás personas es a la agresión de perros miedosos. Y es que si el animal ya hizo la experiencia de haber combatido el estrés de esa manera, es probable que lo repita. - Fiddle (en inglés: juguetear): en este caso, los perros muestran su inseguridad a través de una manera juguetona. Suelen bajar la parte delantera de su cuerpo o saltar alrededor. Pero también bostezar o lambetear son indicios de fiddle. De esa manera el animal indica que no está interesado en una pelea. Si el comportamiento no cambia, es mejor sacar al animal de esta situación. dpa