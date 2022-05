Videojuego FIFA cambiará de nombre tras terminarse el acuerdo

(Bloomberg) -- FIFA, una de las franquicias de videojuegos más populares, cambiará su nombre por EA Sports FC en honor al desarrollador del juego, Electronics Arts Inc., dado que no logró llegar a un nuevo acuerdo de licencia con el organismo mundial del fútbol.

Las negociaciones entre los dos fueron polémicas y se hicieron públicas en octubre cuando un ejecutivo de EA escribió una comunicado en la que decía que la compañía estaba considerando un cambio de nombre.

Se espera que el nuevo nombre entre en vigor el próximo año. EA dijo que revelará más información sobre EA Sports FC en julio de 2023. Se espera que el juego de este año se lance en otoño con el nombre todavía de FIFA 23.

