RESUMEN-Autoridades de la Fed respaldan grandes alzas de tasas, pero dicen desempleo podría aumentar

Por Ann Saphir y Lindsay Dunsmuir

10 mayo (Reuters) - La Reserva Federal debería continuar subiendo las tasas de interés en incrementos más grandes de lo habitual de medio punto porcentual para contener la inflación, dijeron el martes banqueros centrales de Estados Unidos, aunque reconocieron que hacerlo podría desencadenar un mayor desempleo.

Los comentarios muestran que las autoridades de la Fed están, por el momento, más interesados en controlar las presiones de los precios que en asegurarse de que todos los estadounidenses que quieran un trabajo puedan conseguirlo, o al menos sienten que no pueden lograr lo último sin hacer lo primero.

"Creo que 50 (puntos básicos de alzas) en las próximas dos reuniones tiene perfecto sentido", dijo a Yahoo Finance la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester. "Es muy posible que la tasa de desempleo tenga que subir un poco, puede que tengamos otro trimestre de crecimiento negativo o lento, pero eso tendrá que suceder si queremos reducir la inflación".

Sin embargo, Mester agregó que no cree que haya una compensación entre los dos objetivos de la Fed de inflación del 2% y pleno empleo "porque creo realmente de manera fundamental que si no volvemos a la estabilidad de precios, no vamos a tener mercados laborales sosteniblemente saludables en el futuro".

El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, hablando más temprano el martes, estuvo de acuerdo en que el precio de reducir la inflación puede ser un ligero aumento en la tasa de desempleo, actualmente en un 3,6% e indicativo de un mercado laboral que según muchas medidas es el más fuerte en 50 años.

"Cuando pienso en un 'aterrizaje suave', es realmente una cuestión de, sí podríamos ver un crecimiento por debajo de la tendencia durante un tiempo y definitivamente podríamos ver un aumento del desempleo, pero no de manera enorme", dijo Williams en una conferencia de economía organizada por el Bundesbank en Eltville am Rhein, Alemania. "Creo que ese es el desafío".

Las autoridades de la Fed enfrentan un aumento en las presiones de los precios que ha llevado la inflación a un máximo de 40 años, en un momento en que la demanda de mano de obra y productos en la economía estadounidense supera la oferta limitada que empeoró por los confinamientos por el COVID-19 en China y la guerra de Rusia en Ucrania.

Economistas esperan que un informe a divulgarse el miércoles muestre que los precios al consumidor continuaron aumentando a un ritmo anual de más del 8% en abril.

La semana pasada, la Fed subió su tasa referencial de préstamos a un día en medio punto porcentual a un rango objetivo de entre 0,75% y 1%, marcando el mayor aumento del costo del crédito en 22 años.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que es probable que se produzcan aumentos de tamaño similar en los costos de endeudamiento en las próximas dos reuniones de política monetaria en junio y julio, en momentos en que el banco central apunta a llevar su tasa de política monetaria "rápidamente" a un nivel neutral de alrededor del 2,5% y, si es necesario, más allá de ese valor.

Los comentarios de los encargados de la política monetaria de la Fed desde entonces muestran que el enfoque de Powell tiene un amplio respaldo.

"Una vez que estemos en el rango de la tasa neutral, podemos determinar si la inflación se mantiene en un nivel que requiere que frenemos la economía o no", dijo el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a una cámara de comercio local en North East, Maryland. "Haremos lo que tengamos que hacer".

Mientras, el gobernador de la Fed Christopher Waller aseguró que era el instante de aumentar las tasas de interés para lidiar con una inflación muy alta y un mercado laboral que está "fuera de control. "Es momento de subir las tasas ahora que la economía puede soportarlo", dijo Waller en el Club Económico de Minnesota. (Reporte adicional de Francesco Canepa, Editado en Español por Manuel Farías)