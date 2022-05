Pfizer adquirirá Biohaven Pharmaceutical por US$11.600M

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. informó que adquirirá Biohaven Pharmaceutical Holding Co. por US$11.600 millones en efectivo para obtener un tratamiento aprobado para la migraña.

Pfizer pagará US$148,50 por acción por todas las acciones en circulación de Biohaven, con sede en New Haven, Connecticut, según un comunicado publicado el martes. Los accionistas de Biohaven, entre los que se encuentra Pfizer, recibirán 0,5 por acción de New Biohaven, una nueva empresa que conservará algunos compuestos en desarrollo.

Con miles de millones de dólares gracias a las ventas de su vacuna y tratamiento contra el covid-19, Pfizer cuenta con los recursos para diversificarse más allá de los productos pandémicos que pueden tener una demanda limitada a medida que disminuye el brote. Pfizer obtendrá el fármaco rimegepant, vendido como Nurtec ODT en Estados Unidos y Vydura en la Unión Europea, junto con otro compuesto que se está investigando como spray nasal y gel blando para la migraña.

PFizer y Biohaven acordaron en noviembre colaborar en la venta de los dos medicamentos fuera de EE.UU. En ese momento, Pfizer invirtió US$350 millones para adquirir el 2,6% de las acciones ordinarias de Biohaven a US$173 la acción.

El gigante farmacéutico pagará una gran prima por Biohaven, aproximadamente un tercio más que el precio de venta promedio ponderado de las acciones de US$111,70 durante los últimos tres meses, según el comunicado.

Las acciones de Pfizer llegaron a caer un 1,3% en las operaciones previas a la apertura el martes.

