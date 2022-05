Oppenheimer de Goldman ve valor en caída de acciones de US$11B

(Bloomberg) -- La venta masiva en los mercados bursátiles globales, que borró US$11 billones desde fines de marzo, puede estar cerca de un mínimo por ahora ya que las valoraciones afectadas —particularmente entre las acciones de tecnología— atraen a compradores en baja.

Para algunos, el argumento se basa en indicadores técnicos, mientras que otros analizan lo que ofrecen las empresas, como balances sólidos y altos dividendos. Además, los inversionistas ya descontaron muchas preocupaciones, según Peter Oppenheimer, estratega jefe de acciones globales de Goldman Sachs Group Inc., como la inflación y el crecimiento, el ajuste de la política monetaria y la guerra en Ucrania.

“Las acciones comienzan a parecer atractivas para los compradores a mediano y largo plazo”, dijo a Bloomberg Television el martes. Si bien los riesgos negativos siguen merodeando, “todo eso realmente ya fue absorbido por el mercado”.

En medio de las preocupaciones sobre la agresividad de los bancos centrales, es posible que los mercados también hayan sentido cierto alivio cuando Raphael Bostic, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, dijo el lunes por la noche que no apoya alzas de tasas superiores a 50 puntos básicos.

El S&P 500 ha caído durante cuatro semanas seguidas, mientras que el Stoxx 600 ha probado los mínimos alcanzados cuando se desató la guerra en Ucrania. En Europa, las acciones están técnicamente “sobrevendidas” según el índice de fuerza relativa de 14 días, un indicador que mide la magnitud de los cambios de precios recientes, mientras que el Nasdaq también se acerca a esos niveles. La lectura ha servido para prever mínimos de corto plazo en el último año.

Las acciones están más baratas ya que las previsiones de crecimiento de las ganancias continúan mejorando. El Stoxx 600 de Europa ahora se cotiza a 12 veces sus ganancias futuras, por debajo de su relación precio-ganancias promedio de 13,2 desde 2005. El índice tuvo una desvalorización del 22% este año, una caída de valoración similar a la del S&P 500.

“Vimos una corrección bastante grande ahora”, dijo Oppenheimer. “Inevitablemente, hay momentos en los que se logrará recuperar parte del revés”.

Goldman's Oppenheimer Sees Value in $11 Trillion Stock Rout

