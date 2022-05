Morientes: “No me atrevería a decir quién es el favorito para la final”

Madrid, 10 may (EFE).-Fernando Morientes, ex jugador del Real Madrid y del Liverpool, habló sobre la final de la Liga de Campeones entre ambos equipos y declaró que no se atreve a decir un favorito, pero aseguró que los dos tienen “jugadores excepcionales y que con cualquier mínimo detalle pueden cambiar el partido”.El ex futbolista, natural de Sonseca (Toledo), confesó su cariño al Liverpool donde jugó dos temporadas, ganó una Liga de Campeones y una Copa de la Liga inglesa, y también su debilidad por el Real Madrid. “He tenido situaciones personales muy interesantes allí, pero cuando el corazón es blanco, no se puede hacer otra cosa”, desgranó Morientes tras finalizar el acto de presentación en la localidad madrileña de Tres Cantos de la Livall Cup, torneo internacional de fútbol benjamín.“Es un tópico, pero es una realidad que las finales no tiene favorito, están para jugarlas y trabajarlas antes de que empiece el rival, después se verá quién puede hacer más daño al equipo contrario”, explicó.El Real Madrid llega a la final de la Liga de Campeones, que se jugará el 28 de mayo en el Estadio de Francia, después de haber ganado LaLiga española y con varias semanas de margen.El entrenador español habló de sus experiencias personales en las finales de la Liga de Campeones y dijo que, por su experiencia, tener mucho tiempo de por medio no ha sido lo mejor mentalmente. “Creo que lo bueno es jugarlo rápido, quitártelo lo antes posible y demostrar la valía que has demostrado antes”, relató.“A veces, parece mentira puede ser contraproducente lo que le pasa al Real Madrid. Llegar después de tres semanas sabiendo que ya eres campeón de liga y tienes ese tiempo para preparar el partido”, explicó Morientes. Añadió que de esta forma se puede gestionar los minutos de los jugadores, aliviar la tensión futbolística en cuanto a cansancio y lesiones.“Creo que el Real Madrid puede gestionar mejor ese tipo de situaciones que el Liverpool, para poder llegar con la plantilla al completo sin ningún tipo de problemas”, sentenció.En cuanto al rival del Real Madrid, el Liverpool, Morientes señaló que el equipo de Jürgen Klopp puede estar condicionado por los últimos partidos, esperando que no ocurran lesiones. “Particularmente, desde mi punto de vista como amante del fútbol y exjugador de ambos equipos, ojalá estén todos los jugadores al 100% y veamos una final fantástica”, confesó.El ex jugador madridista también dejó unas palabras sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid. “No sé si se hará o no, pero parece que es cuestión de tiempo. Me da la sensación de que Mbappe está hecho para el Real Madrid. Hay mucho debate, mucha prensa que habla del tema. Si se hace, va a ser una grandísima noticia, no solo para el Real Madrid, sino también para nuestra Liga y para nuestro deporte”, declaró.Morientes, que estuvo como invitado en la presentación del torneo Livall Cup 2022 en Tres Cantos dejó su punto de vista sobre un torneo de estas características. “En mi época no tenía la suerte de jugar este tipo de torneos, por entonces estaba en Sonseca un pueblo de Toledo y lo recuerdo con especial ilusión, donde no tenía el objetivo real de ser futbolista, sino que quería pasarlo bien y compartir el tiempo con los amigos”, declaró.