Maquetas de 'Star Wars' y el traje de Elvis, entre los objetos de cine que se subastan

Por Rollo Ross

LOS ANGELES, 10 mayo(Reuters) - Desde un modelo de nave espacial X-Wing de "Star Wars" hasta un martillo de "Thor", el mes que viene se subastará en Hollywood un tesoro de objetos de entretenimiento de películas muy queridas.

Entre el 21 y el 24 de junio se ofrecerán más de 1.800 artículos en una subasta en la que la empresa de objetos de cine y televisión Propstore calcula que se recaudarán más de 9 millones de dólares.

"Hay una gran cantidad de artículos. Hay más de 600 títulos diferentes de cine y televisión que están representados", dijo a Reuters el director de operaciones de Propstore, Brandon Alinger.

"Más allá de los objetos de utilería y el vestuario (...), (tenemos) juguetes coleccionables, cómics, ilustraciones de cómics, materiales de producción de películas, es decir, cosas como ilustraciones conceptuales, guiones gráficos, chaquetas de la tripulación, una enorme cantidad de coleccionables".

A la cabeza de los lotes está el modelo de X-Wing "Líder Rojo" de "Star Wars: A New Hope", cuyo precio se estima entre 500.000 y 1 millón de dólares.

"Creemos que es el único X-Wing original, intacto, de la primera "Guerra de las Galaxias" que se ha ofrecido en una subasta pública, así que es bastante especial", dijo Alinger.

Otros artículos a la venta son un Gizmo animatrónico de "Gremlins 2: La nueva generación" con un precio de entre 80.000 y 120.000 dólares, el martillo de Thor de la película original de "Thor", con una estimación de entre 100.000 y 150.000 dólares, y un modelo de dos metros de un avión utilizado en la película original de "Top Gun", que podría alcanzar entre 30.000 y 50.000 dólares.

También hay lotes de las películas de Will Smith, incluidos los pantalones cortos que usó para representar a Muhammad Ali en la película biográfica "Ali", con una estimación de 1.500 - 2.500 dólares, y un accesorio de mano insertado que usó Johnny Depp en "Edward Scissorhands", que se ve que puede alcanzar entre 30.000 y 50.000 dólares.

"En este momento, estamos escuchando a mucha gente hablar de Will Smith, estamos escuchando a mucha gente hablar de Johnny Depp", dijo Alinger, en referencia a la bofetada de Smith al comediante Chris Rock en los Oscar y al caso de difamación que Depp presentó contra su ex esposa Amber Heard.

"Creo que eso atraerá una atención especial, en parte sólo porque hace que la gente revise su trabajo y vuelva a ver sus títulos".

Otros objetos subastados son el traje de Elvis Presley de "It Happened at the World Fair" (20.000 - 30.000 dólares), la billetera de Samuel L. Jackson de "Pulp Fiction" (30.000 - 50.000 dólares) y la espada de Uma Thurman de "Kill Bill Vol.1" (20.000 - 30.000 dólares). (Reporte por Rollo Ross; Editado en español por Vicente Valdivia)