JPMorgan lanza plataforma de datos ‘Fusion’ para lado de compra

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. está lanzando una plataforma para ayudar a las empresas del lado de compra a clasificar los datos en un intento por ofrecer más funciones para los administradores de dinero inundados de información y que enfrentan la presión de las comisiones.

Fusion by JPMorgan se ofrecerá a través del negocio de servicios de valores del banco más grande de Estados Unidos dentro de la banca corporativa y de inversión. Dirigida por Teresa Heitsenrether, la unidad brinda servicios que incluyen custodia, administración de fondos, préstamos de agencias y administración de garantías. Tenía US$31,6 billones en activos bajo custodia a fines de marzo.

“Hemos estado en una transformación masiva del negocio de servicios de valores”, dijo el presidente de JPMorgan, Daniel Pinto, en una entrevista. “El desafío para los clientes es: ¿cómo usar de manera efectiva los datos que tiene y mejorarlos con otros datos? Se necesita estandarizar”.

Fusion se lanza el martes como una interfaz que permite a los clientes clasificar los datos. Podrán acceder a los datos en la plataforma de la empresa o dentro de sus propias aplicaciones.

Al principio ofrecerá datos patentados de JPMorgan y luego se expandirá para incluir otras fuentes. El enfoque de la empresa será “intensivo en socios”, dijo Heitsenrether en una entrevista.

“El desafío que tienen los clientes es que tienen múltiples proveedores y también sus propios datos”, dijo Heitsenrether. “Nuestra ambición es proporcionar un servicio de gestión de datos con datos de JPMorgan y enriquecerlo con datos que los clientes obtienen de todas las fuentes. Estamos ofreciendo una función que la parte compradora habría hecho por sí misma”.

JPMorgan contrató a Gerard Francis como jefe de soluciones de datos el año pasado. Francis trabajó anteriormente en Bloomberg LP, empresa matriz de Bloomberg News.

