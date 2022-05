Guardiola obligado a guardar silencio sobre Haaland

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, explicó este martes que no podía comentar las informaciones sobre un traspaso inminente del delantero noruego Erling Haaland, por orden de su club y deñ Borussia Dortmund, el equipo actual de Haaland.

"El Borussia Dortmund y el Manchester City me han dicho que no puedo decir nada mientras el traspaso no esté totalmente concluido", respondió en una rueda de prensa, antes del partido aplazado de la 33ª jornada de Premier League, el miércoles en Wolverhampton.

"No puedo decir nada. Lo siento. Tendremos tiempo de hablar de ello" más adelante, añadió, precisando bien que no es que no quisiera hablar, sino que no podía.

El lunes, la prensa británica había afirmado que la oficialización de la llegada de Haaland sería hecha en el curso de la semana y que el jugador ya había pasado incluso la visita médica.

El Borussia Dortmund, donde el noruego juega desde principios de 2020, había indicado el mismo día haber dado la jornada libre a Haaland para "resolver asuntos personales".

City deberá pagar 75 millones de euros (79 millones de dólares), el monto de su cláusula de rescisión, para fichar al jugador, pero según la prensa, añadiendo comisiones diversas, la prima por la firma y el contrato de 5 años que prevé un salario de 25 millones de euros (26,3 millones de dólares) por año, la transacción se elevaría a unos 250 millones de euros (263 millones de dólares).

