Cinco consejos para presentarse en una entrevista de trabajo

ILUSTRACIÓN - Preparar una estructura para la entrevista laboral puede ser útil para una presentación convincente del postulante. Foto: Christin Klose/dpa

Simpático, competente y seguro de sí mismo: transmitir una imagen así en una entrevista de trabajo no es nada sencillo. Aquí van cinco consejos: 1. Prepararse bien. ¿Pero cómo? La preparación para las entrevistas de trabajo debería centrarse sobre todo en la pregunta: ¿qué información existe sobre el puesto deseado y el empleador? Para ello, los postulantes deberían reunir todos los datos posibles. "Por ejemplo, analizaría si conozco personas que trabajan en esa empresa. Si se da la oportunidad, incluso contactaría al futuro empleador", aconseja Silke Hell, coach sistémica. Al mismo tiempo ayuda pensar qué es lo que preguntará el potencial empleador. Entonces uno se puede preparar para eso. Lo mejor es hacerlo con ejemplos, dice la asesora de carrera Silke Koppitz, que recomienda evitar respuestas aprendidas de memoria. Tampoco es óptimo usar puras fórmulas de cortesía. Si alguien dice que es ambicioso, también en ese caso le pediría ejemplos y situaciones concretas, dice la encargada de contratación y asesora de carrera Stefanie Krahl. 2. Llegar a la meta con estructura Generalmente la presentación personal no dura más de tres minutos. Es importante que uno adapte los hechos de su currículum al puesto deseado y a los empleadores. "Ellos ya hicieron un análisis del perfil del candidato ideal que desean", dice Silke Hell. Para estructurar esta información previamente, es útil usar un mapa mental o un gráfico. Allí se pueden contraponer las tareas desempeñadas hasta ahora con las solicitadas. Una forma de aproximación puede ser dividir la presentación en tres grandes ámbitos, dice Silke Koppitz. "En la primera, se mencionan los hechos más destacados del currículum. Luego se habla sobre lo que uno sabe de la posición que está vacante. Y finalmente se resume por qué uno es especialmente adecuado para ese puesto". 3. Autobombo: atención al lenguaje corporal. "La modestia es una virtud, pero en la entrevista de trabajo hay que hacer un poco de autobombo", dice la escritora y periodista económica Angelika Rodatus. Eso comienza con cómo ingresan al ambiente el candidato o la candidata. "Lógicamente debo entrar segura de mí misma". Al estar sentado, uno debería mantener una posición erguida y cómoda. Las manos deberían estar visibles sobre la mesa y los pies deberían tocar el suelo. "Se trata de verse auténtico y de cómo se reacciona a determinadas situaciones", dice Stefanie Krahl. 4. Preparar la tecnología Mientras tanto ya los procesos de postulación incluyen entrevistas por Zoom, Skype o Teams. Ya es lo normal, dice Silke Koppitz. Con todas sus ventajas y desventajas. Los postulantes, de hecho, se suelen encontrar en su entorno acostumbrado. Eso genera seguridad. Puede ayudar pegar algunos cartelitos con recordatorios alrededor de la pantalla. Pero: la tecnología debe funcionar sí o sí. O sea, antes de la entrevista hay que probar el sistema de videoconferencia que se vaya a usar. ¿Funcionan cámara y sonido? ¿Está bien la luz? ¿Qué se ve en el fondo? ¿Es estable la conexión a Internet? 5. No permanecer demasiado pasivo Los entrevistadores también valoran en las entrevistas de trabajo que el o la candidata hagan preguntas. Pero no aporta nada hacer preguntas estándar. Y es mejor no preguntar aquello que de por sí se puede googlear antes, dice Silke Koppitz. En vez de eso, ella propone dos bloques temáticos. Uno se centra en informaciones. ¿Cuáles nos faltan para decidirnos definitivamente por ese puesto? Eso puede incluir preguntas sobre el estilo de gestión o las funciones específicas del puesto. El otro bloque tiene que ver con las preguntas sobre qué es lo que espera el empleador. "¿Qué se presupone para los primeros meses y en qué se mide el éxito de ello?", propone Koppitz. dpa