ACTUALIZA 1-Presidente mexicano dice que pronto se conocerá quiénes habrían recibido sobornos de Vitol

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mayo (Reuters) - El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que ya se tendría información sobre los funcionarios de la petrolera estatal Pemex que habrían recibido dinero de la comercializadora de energía Vitol, envuelta en un escándalo de sobornos en Brasil, Ecuador y México.

A fines del 2020, la subsidiaria de la gigante suiza en Estados Unidos acordó desembolsar 164 millones de dólares para resolver las investigaciones de la justicia estadounidense de que el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo pagó más de dos millones de dólares en esos países.

Tras ese anuncio, Pemex decidió suspender sus relaciones comerciales con Vitol y descartó recibir una indemnización por parte de la gigante suiza. En su lugar, pidió conocer los nombre de los funcionarios que habrían sido sobornados, lo que la firma no hizo.

"Al parecer ya se está conociendo sobre la información de quiénes recibieron esos sobornos o eso es lo que yo he conocido del caso, para tener una idea más apegada a la realidad vamos a pedirle a Pemex que informe el día de hoy sobre esto", dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

"Esa empresa, si no se aclara esto, no va a tener ninguna oportunidad de trabajo en México, no queremos relaciones con empresas extranjeras corruptas", agregó.

Vitol declinó hacer comentarios a solicitud de Reuters. Pemex no respondió de inmediato. No estaba claro si la estatal harían más tarde el martes un anuncio sobre lo dicho por el presidente.

Los mayores comercializadores independientes de materias primas del mundo se enfrentan a un escrutinio global por presunta corrupción tras años de investigaciones sobre sobornos a funcionarios en varios países de América Latina. (Reporte de Ana Isabel Martínez. Reporte adicional de Stefanie Eschenbacher)