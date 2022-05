Viajes: Cena en el fondo del mar, yoga en el lago y de fiesta en Malta

HANDOUT - Una cena sobre el lecho marino, una experiencia posible en la bahía de Fundy, en Nueva Escocia, durante la bajamar. Foto: Acorn Art Photography/Tourism Nova Scotia/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Una cena en el fondo del mar y dos fiestas casi contradictorias, una electrónica en Malta y otra de yoga en Austria, son algunas de las novedades del mundo del turismo para los amantes de los eventos. Cenar en el fondo del mar en Nueva Escocia ¿Comer allí donde existe la mayor amplitud de marea del mundo? Esto es posible en el evento "Dining on the Ocean Floor" (Cena en el lecho del océano), una cena en el lecho marino durante la marea baja en la bahía de Fundy en Nueva Escocia, en el extremo sureste de Canadá. Con una diferencia de la altura de la marea de unos 15 metros, 160.000 millones de toneladas de agua entran y salen de la cuenca del parque de Burncoat Head cada día en intervalos de seis horas. En la cena especial se sirven mariscos, acompañados por vinos locales y cerveza. El programa también incluye visitas guiadas por el lecho marino y vistas de la marea que regresa lentamente. Festival de yoga en el lago Wörthersee de Austria A principios de junio se desplegarán los mats de yoga junto al lago Wörthersee, en el sur de Austria. Maestros de yoga de todo el mundo difundirán sus conocimientos del 3 al 5 de junio en el marco del encuentro "Namaste am See" (Namaste en el lago). El festival de yoga, dirigido a todos los niveles de practicantes y de todas las edades, se realizará por quinta vez en el lago más grande del estado federado austríaco de Carintia. El evento comenzará con una clase de yoga abierta en el parque Velden. Además de los talleres, el programa incluye actividades como meditación matutina y yoga sobre la tabla de paddel board (surf a remo). Las entradas cuestan 189 euros por día (200 dólares), mientras que el pase por el fin de semana salen 299 euros. Fin de semana de fiesta en la isla de Malta El festival de música de Fráncfort World Club Dome llegó como invitado a la isla de Malta. Los aficionados a la música electrónica serán atraídos a la isla mediterránea por la promesa de sol, mar y baile a lo largo de tres días, del 5 al 7 de agosto. Los organizadores anticiparon que se celebrarán fiestas en piscinas y barcos en "los mejores lugares" de Malta. Ya están confirmadas las participaciones de DJ's de renombre internacional como Steve Aoki, Lost Frequencies y Robin Schulz. La entrada estándar costará 71,50 euros (75 dólares). Se permitirá el ingreso de jóvenes a partir de los 17 años. dpa