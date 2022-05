Reorganización minera Chile se queda corta en voto de Convención

(Bloomberg) -- Las propuestas para restringir severamente los derechos de propiedad privada en los enormes yacimientos de cobre y litio en Chile tendrán que pasar por algunos ajustes después de quedarse cortas en una votación de la Convención Constitucional.

Si bien un paquete de propuestas superó el sábado el umbral de dos tercios en el pleno, algunos de los elementos individuales no lograron obtener los votos necesarios, incluida la concesión al Estado de derechos exclusivos sobre el litio y la propiedad mayoritaria de las minas de cobre, así como la sustitución de concesiones con permisos temporales.

La votación del sábado supondrá un cierto alivio para las empresas mineras y los mercados mundiales de metales, aunque muchos elementos tienen una oportunidad más de ser modificados en comisión antes de volver al pleno antes de la fecha límite de esta semana. Anteriormente, dos intentos de obtener versiones del paquete a través del plenario fallaron.

Aun así, se aprobó un artículo amplio que declara los minerales como dominio del Estado, al igual que una expansión de la gobernanza ambiental, incluida una remodelación de las reglas relacionadas con los recursos hídricos enfocadas en la disponibilidad y una mayor protección del agua en las tierras indígenas. Otros para permitir las nacionalizaciones y prohibir la minería en los glaciares, las cuencas hidrográficas y el fondo del océano se quedaron cortos.

Las medidas fueron presentadas por un comité repleto de jóvenes ecologistas y de izquierda, elegidos tras las protestas que comenzaron en octubre de 2019. El pleno de la convención tiene una mezcla diversa de miembros.

Si bien los mayores poderes ambientales del estado erosionarían el atractivo de los proyectos, las medidas más radicales con respecto a la propiedad desencadenarían batallas legales internacionales, perjudicarían la reputación de Chile como promercado y pondrían en riesgo una cartera de proyectos de casi US$70.000 millones, según el analista de BTG Pactual, César Pérez-Novoa.

Esas inversiones son cruciales para proporcionar la transición de energía limpia. Sin duda, las encuestas muestran una tendencia al rechazo del documento en un plebiscito programado para septiembre.

“Tenemos algunos planes muy, muy emocionantes para Chile como organización”, dijo en una entrevista Ragnar Udd, presidente de Minerals Americas de BHP Group, la semana pasada. “Esperamos que la incertidumbre se resuelva pronto”.

