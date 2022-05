"Ganaremos": Ucrania, desafiante en el aniversario de victoria en la II Guerra Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habla durante una rueda de prensa con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau (no en la foto), mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 8 de mayo de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

KIEV (Reuters) - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, conmemorando la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, afirmó el lunes que su país ganará en su guerra con Rusia y no cederá ningún territorio.

"En el Día de la Victoria sobre el nazismo, luchamos por una nueva victoria. El camino es difícil, pero no tenemos ninguna duda de que ganaremos", dijo en un discurso escrito.

Rusia, que invadió Ucrania el 24 de febrero, también conmemora el aniversario de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El presidente, Vladimir Putin, tenía previsto presidir un desfile de tropas, tanques, cohetes y misiles balísticos intercontinentales en la Plaza Roja de Moscú, y pronunciar un discurso.

Zelenski dijo que los ucranianos eran un pueblo libre que había luchado para defender su tierra muchas veces en la historia y que tenía su "propio camino".

"Hoy estamos haciendo la guerra de esta forma y no daremos a nadie un solo pedazo de nuestra tierra (...) y no daremos a nadie un solo pedazo de nuestra historia", dijo.

"Estamos orgullosos de nuestros antepasados que, junto con otras naciones en la coalición antihitleriana, derrotaron al nazismo. Y no permitiremos que nadie se anexione esta victoria, no permitiremos que se la apropien".

Y añadió: "No hay grilletes que puedan atar nuestro espíritu libre. No hay ocupante que pueda echar raíces en nuestra tierra libre. No hay invasor que pueda gobernar a nuestro pueblo libre. Tarde o temprano venceremos".

(Información de Pavel Polityuk; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)