Expo Floriade en Almere, una ciudad verde bajo el nivel del mar

HANDOUT - La isla de Schokland es hoy un lugar de vida pacífica, pero a mediados del siglo XIX estaba sometida a tormentas e inundaciones que obligaron a sus habitantes a abandonarla. Foto: visitflevoland/NBTC/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

En Almere se busca en vano el idílico y clásico paisaje de los Países Bajos porque se trata de un lugar nuevo con una arquitectura espectacular y mucha agua, que este año es el escenario de la feria internacional de jardinería Floriade. Sus calles parecen extenderse hasta el infinito bajo un cielo inmenso. Las nubes se amontonan en formas dramáticas, reflejadas en el agua. Aquí en el Flevopolder la tierra es aun más plana que en el resto de los Países Bajos; el cielo, aun más amplio; la luz, aun más clara. En el extremo suroeste de esta isla artificial se encuentra Almere, que con unos 220.000 habitantes es la ciudad más joven de los Países Bajos con apenas 50 años de historia. La tierra sobre la que fue levantada fue ganada al agua y por eso Almere es hoy un símbolo de la lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Al mismo tiempo, es una ciudad verde, rodeada de parques naturales y los lagos Markermeer, Ijmeer y Gooimeer. Almere alberga del 14 de abril al 9 de octubre la Floriade Expo 2022. La feria internacional de jardinería se celebra cada diez años en un lugar distinto, en esta oportunidad bajo el lema "Growing Green Cities" (Ciudades verdes en crecimiento). Floriade es más que una colorida muestra de jardines de todo el mundo. Es una feria de ideas para el futuro. ¿Cómo pueden las ciudades ser más habitables, más verdes, más sostenibles frente al cambio climático? A la distancia, el "skyline" de Amsterdam Casi no existe un mejor escenario para ello que Almere. Es una ciudad verde, pero también una ciudad azul. Todo está aquí rodeado de agua y casi en todas partes sopla un fuerte viento marino que despeina los cabellos, hace pedalear en la "fiets" (bicicleta) y trae ideas frescas a la cabeza. Almere está atravesada por canales y es un paraíso para los amantes de los deportes de agua. En el horizonte se observa, a la distancia, la línea de edificios de Amsterdam. A pocos minutos a pie de la estación se encuentra el lago Weerwater, en el centro de la ciudad. Los estudiantes se tumban al sol en amplios pontones de madera, los empleados se relajan en la nueva playa de la ciudad durante su descanso para almorzar. Justo al lado se encuentra el teatro "Kunstlinie", que parece flotar sobre el agua. El agua y las nubes se reflejan en la fachada de cristal del edificio. "Estamos cinco metros por debajo del nivel del mar", dice Paul Meekel, que guía a los visitantes por la ciudad, mostrándoles lo espectacular pero también lo que no se observa a primera vista, como una línea dentada en una fachada. "Indica la altura del nivel del mar". Así se recuerda a la gente muy sutilmente que este lugar de residencia es todo menos lógico. Esto no es nada nuevo para los habitantes de los Países Bajos, cerca del 40 por ciento de su país está por debajo del nivel del mar. Pero en Almere, todo es un poco más acentuado. Aquí hubo agua hasta 1968. Antes existía el Zuiderzee, el Mar del Sur, un afloramiento del Mar del Norte. Durante siglos, pueblos e islas estuvieron a merced de violentas tormentas e inundaciones. Las inundaciones llegaron hasta las puertas de Amsterdam. A principios del siglo XX se decidió desecar el Zuiderzee. Una parte se convirtió en lo que ahora es el Ijsselmeer. Otra parte fue drenada y ganada al mar mediante el sistema de pólder. Una meca para los amantes de la arquitectura Almere se diseñó en el tablero de dibujo y se convirtió en un campo de juego para los mejores arquitectos. El arquitecto estrella holandés Rem Koolhaas diseñó el centro, que tiene tres niveles. Abajo hay plazas de aparcamiento, calles, carriles separados para autobuses y bicicletas. Desde los bajos fondos, unas amplias escaleras mecánicas conducen al centro comercial, a la playa y a las impresionantes torres residenciales. En la parte superior, sobre los tejados verdes y ligeramente ondulados de las tiendas, hay casas adosadas con idílicos jardincitos: uno podría creer que está en el país de los Teletubbies. Los barrios fueron creados según las necesidades de los ciudadanos. "Duin" (duna), por ejemplo, es un paisaje de dunas construido artificialmente con un puerto deportivo y un bulevar sobre la playa. En el barrio ecológico "Oosterwold", la gente vive de forma sostenible y cultiva sus propios alimentos. Y Almere crece. Desde la playa de la ciudad, ya se pueden ver los contornos de un nuevo barrio, una tentadora jungla verde llamada "Hortus", que significa jardín. Pero antes de que los nuevos residentes se instalen en el barrio, primero se espera a cerca de dos millones de visitantes en la Expo Floriade. Se puede llegar a la zona del lago Weerwater en coche, autobús, bicicleta o en barco desde la playa de la ciudad. "Esta Floriade es distinta a todas las anteriores", afirma Niek Roozen, el arquitecto paisajista de la exposición. Por primera vez, no se trata de una feria que se derribará al cabo de seis meses. "Estamos construyendo una nueva ciudad", asegura Roozen, quien afirma que se mantendrá toda la infraestructura. Es sostenible y está adaptada al cambio climático. El arquitecto señala, por ejemplo, las amplias pasarelas, diseñadas para que el agua de lluvia escurra rápidamente. Todo el terreno de 60 hectáreas se dividió en cuadrados y se plantó alfabéticamente según los nombres botánicos de las plantas. La T está, por supuesto, reservada para el tulipán, no hace falta aclararlo. Así se formó como una manta de recuadros de jardines, atravesados por canales con puentes hechos de materiales reciclados. "Aquí es donde se querrá vivir después, ¿no?", pregunta el arquitecto paisajista Roozen. Se crearon también nuevos bosques. En el bosque alimentario, por ejemplo, solo se encuentran plantas comestibles. El bosque sobre el agua es muy especial. Se plantaron boyas recicladas con árboles que flotan tranquilamente en el agua. Los podios y escenarios del programa cultural también flotan. Un viaje por los jardines del mundo Una treintena de países montaron sus pabellones propios para presentar sus ideas sobre la ciudad verde del futuro. La exposición es como un viaje por los jardines del mundo. Los Países Bajos muestran cómo construir de forma sostenible y respetuosa con el clima con productos ecológicos. China invita a los visitantes a recorrer un jardín de bambú en crecimiento. La India lleva a los visitantes a un viaje espiritual. Qatar demuestra, en edificios con forma de pan de azúcar, cómo reverdecer los desiertos mediante formas tradicionales y técnicas modernas. Cientos de expositores exhiben modernas técnicas de horticultura e ideas para la protección del clima en casa. Se presentarán nuevos e interesantes materiales, entre ellos sillas de avión hechas con tallos de pimientos o cuero fabricado con hongos. ¿Se puede ver todo en un solo día? Casi imposible. Afortunadamente, no hay que recorrer todo a pie porque un teleférico de 850 metros de longitud llevará a los visitantes de un extremo a otro de la Floriade. Desde las góndolas se obtiene una fantástica vista del recinto, que parece flotar como grandes islas encantadas en el lago Weerwater de Almere. Al otro lado, se eleva el moderno horizonte de la ciudad, mientras que abajo florece y prolifera la naturaleza. "Aquí todo prospera muy bien", dice el arquitecto paisajista Roozen. "El fondo marino es extremadamente fértil", asegura. Se puede llegar a Almere en tren desde Amsterdam y Utrecht, en un viaje de apenas 25 minutos. También se puede viajar por la autovía A6. El centro de la ciudad es libre de vehículos, pero existen suficientes lugares donde aparcar los coches. La feria internacional de jardinería Expo Floriade abrió sus puertas el 14 de abril y se podrá visitar hasta el 9 de octubre, entre las 10:00 y las 19:00 horas. Se puede llegar hasta allí en el transporte público o con el servicio de "shuttle" de la feria, o también en barco a través del lago Weerwater. dpa