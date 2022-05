Siguen evacuaciones de civiles en Mariúpol y ofensiva rusa se intensifica

Rusia intensificó el sábado los bombardeos en Ucrania y reanudó el hostigamiento de la acería Azovstal, de Mariúpol (sureste), tras la evacuación de las mujeres, niños y ancianos que permanecían allí atrincherados junto a los últimos resistentes de esa ciudad portuaria.

Zaporiyia, Ucrania, 7 Mayo 2022 (AFP) - Rusia intensificó el sábado los bombardeos en Ucrania y reanudó el hostigamiento de la acería Azovstal, de Mariúpol (sureste), tras la evacuación de las mujeres, niños y ancianos que permanecían allí atrincherados junto a los últimos resistentes de esa ciudad portuaria."Todas las mujeres, niños y ancianos fueron evacuados de Azovstal", anunció la vice primera ministra ucraniana Iryina Vereshchuk en un comunicado difundido en redes sociales.Se estima que unos 200 civiles, incluyendo niños, estuvieron atrincherados en el laberinto de túneles y búnkeres que hay bajo el gran complejo metalúrgico, construido durante la época soviética, junto a un grupo de militares ucranianos pertenecientes al batallón de Azov, los últimos que resisten en la ciudad frente a las fuerzas rusas. Previamente, el Estado Mayor ucraniano había afirmado que las fuerzas rusas habían seguido adelante con su ofensiva contra la siderúrgica, pese a la tregua declarada unilateralmente por Moscú desde el jueves y durante tres días.La ciudad es un estratégico puerto en el mar de Azov y su control es muy importante para Rusia, ya que crearía una conexión entre las zonas separatistas prorrusas del este y la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.Sofocar el último reducto de resistencia en Mariúpol sería además una victoria importante para Moscú, más de diez semanas después de la invasión de Ucrania. - Aviones de combate sobre la plaza Roja - El lunes, el presidente ruso, Vladimir Putin, conmemorará la victoria de las tropas soviéticas ante la Alemania nazi en 1945, con un gran desfile militar en la plaza Roja de Moscú.Este sábado se llevaron a cabo en la capital rusa los últimos ensayos antes de este desfile, que estará inevitablemente impregnado por Ucrania, donde la intervención militar, que muchos expertos preveían fulgurante, está marcada por las dificultades para Moscú.Tras haber tenido que retroceder a las puertas de Kiev frente a las fuerzas ucranianas, más virulentas que lo previsto y avitualladas por los países occidentales, los responsables militares rusos concentraron la ofensiva en el este y sur del país.Según el Ministerio de Defensa ruso, 77 aviones efectuarán un sobrevuelo, incluyendo uno de tipo Il-80 Doomsday, que ha sido visto muy pocas veces y que es capaz de resistir a un ataque nuclear.Ocho aviones de combate Mig-29 sobrevolarán la plaza Roja formando una "Z", símbolo de la ofensiva rusa en Ucrania.El discurso de Putin será también la ocasión de dirigirse a los líderes occidentales y de lanzar nuevas advertencias, después de que los dirigentes rusos mencionaran en estas semanas en varias ocasiones la amenaza nuclear.Sin embargo, este sábado, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) apuntó que no ve indicios de que Rusia se esté preparando para desplegar armas nucleares tácticas en la guerra de Ucrania."No vemos, como comunidad de inteligencia, evidencia práctica en este punto de la planificación rusa para el despliegue o incluso el uso potencial de armas nucleares tácticas", declaró el director de la CIA, Bill Burns, en una conferencia organizada por el Financial Times. - Alto riesgo de bombardeos - Además de Mariúpol, los combates siguen en otras zonas del país. "Por favor, no ignoren las alertas aéreas y vayan inmediatamente a los refugios, el riesgo de bombardeos es muy probable en todas las regiones de Ucrania", advirtió el alcalde de Kiev, Vitaly Klitshko.El gobernador de la región de Donetsk (este), Pavlo Kyrylenko, afirmó que se registraron "bombardeos masivos" en la línea del frente.También se informó de bombardeos en el norte de Ucrania, cerca de la ciudad de Járkov, y en la ciudad meridional de Mikolaiv, un objetivo clave de los rusos.Según el Ministerio ruso de Defensa, sus tropas se vieron obligadas a volar tres puentes cerca de Tsyrkuny y Ruski Tyshky, a las afueras de Járkov, para frenar el avance de las fuerzas ucranianas. Paralelamente, las fuerzas ucranianas siguen haciendo frente a las tropas rusas. Un informe publicado por el ministerio de Defensa británico estimó que "el conflicto en Ucrania genera pérdidas en las unidades rusas más capacitadas".El sábado, el ejército ucraniano reivindicó en Facebook que había destruido un navío militar ruso cerca de la isla de las Serpientes, en el mar Negro, información no confirmada por Moscú. - Ayudas, crisis y más sanciones - El viernes, Estados Unidos concedió una nueva ayuda militar a Ucrania, de unos 150 millones de dólares, pero el presidente Joe Biden advirtió que los fondos destinados a este país estaban a punto de agotarse, e instó al Congreso a autorizar más.Anteriormente, la administración estadounidense ya había enviado armamento por valor de más de 3.400 millones de dólares para respaldar a Ucrania.Los líderes del G7 y el presidente Zelenski se reunirán por videoconferencia el domingo para hablar sobre el apoyo de los países occidentales a Ucrania. En el seno de la Unión Europea (UE), continúan las negociaciones sobre un posible embargo al petroleo ruso.Sería la medida más dura adoptada por los 27 Estados miembros y por ahora no hay unanimidad. El primer ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, se opone al embargo porque el país es totalmente dependiente del crudo ruso y esta decisión equivaldría a "una bomba nuclear sobre su economía".Este sábado, la primera dama estadounidense, Jill Biden, se encontró con refugiados ucranianos en Rumania. "Ustedes tienen una increíble fortaleza", dijo la esposa del presidente Joe Biden tras escuchar los relatos de madres y niños que tuvieron que escapar de su país ante la invasión rusa. "Estamos junto a ustedes y quiero que lo sepan", insistió.Por primera vez desde el comienzo de la invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución unánime de apoyo para buscar "una solución pacífica" en Ucrania.La declaración, redactada por Noruega y México, indica que el Consejo de Seguridad, del que Rusia es miembro permanente y por tanto con derecho a veto, "manifiesta su profunda preocupación sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania".