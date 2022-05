Comunicadores exigen castigo a responsables del asesinato de un periodista en México

Comunicadores y activistas se manifestaron este viernes en el estado de Sinaloa (noroeste) para exigir castigo a los responsables del homicidio de Luis Enrique Ramírez, el noveno periodista asesinado en México en lo que va de 2022.

Un centenar de personas, mostrando en alto las portadas de los diarios locales que informaron del crimen, se reunieron al exterior de la catedral de Culiacán, la capital del estado, para exigir una investigación certera, rápida y clara.

Tras las indagatorias iniciales, la fiscal estatal Sara Quiñones informó este viernes en un comunicado que la madrugada del miércoles Ramírez estaba en la calle y fue subido de manera forzada a un vehículo, permaneció varias horas secuestrado y posteriormente fue asesinado.

Unos golpes en la cabeza fueron la causa del fallecimiento, aunque también presentó una herida de bala en la pierna izquierda, añadió la fiscal.

El trabajo periodístico de Ramírez, quien años atrás dijo temer por su vida, es una de las líneas de investigación.

El caso podría ser atraído por la fiscalía federal especializada en delitos contra la libertad de expresión, pero en Sinaloa se creará un grupo especial para investigarlo, según Quiñones.

Sinaloa ya había sido sacudido el 15 de mayo de 2017 por el asesinato de Javier Valdez, periodista reconocido internacionalmente, fundador del semanario Riodoce y corresponsal de La Jornada y de la AFP. El crimen desató protestas dentro y fuera de México.

El diario El Debate publicó este viernes en blanco el espacio de la columna de Ramírez al tiempo que expresaba su indignación por el homicidio.

"No queremos de las autoridades las frases de siempre. Las excusas de siempre. No es la primera vez que nuestros periodistas e instalaciones son agraviadas (...) Este país no puede seguir así con esa indolencia gubernamental, con esa falta de compromiso que exaspera para combatir la inseguridad", denunció.

En lo que va de 2022 han sido asesinados nueve comunicadores, aunque aún falta determinar si en todos los casos el crimen está ligado a su trabajo.

-Amenazas y hostigamiento-

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF) consideran a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó también el homicidio de Ramírez.

"En los últimos meses se han cometido una sucesión de asesinatos y otras agresiones contra periodistas, que no sólo violan su derecho a la vida y la integridad, sino que crean un ambiente de inseguridad para el periodismo y restringen el derecho a la información", dijo en un comunicado Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México.

Óscar Loza Ochoa, activista y expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, explicó durante la protesta que en 2021 se elaboró un informe detallado de agresiones a periodistas en Sinaloa.

Ese documento reveló amenazas, hostigamiento y censura de parte de políticos y criminales, siendo los comunicadores que hacen cobertura de crímenes los más vulnerables.

El asesinato de Ramírez reaviva el debate sobre una iniciativa legislativa para reforzar el mecanismo federal de protección a periodistas, que siempre ha adolecido de escasos recursos, poco personal y burocracia, según RSF.

"Hay propuestas de compañeros para autoprotegerse con mecanismos que detecten amenazas antes de posibles ataques, ver quiénes están en peligro y actuar rápido", dijo Loza Ochoa.

Ramírez fue corresponsal de los diarios nacionales El Financiero y La Jornada.

El periodista, que escribía sobre política, relató en su último artículo, titulado Moméntum, que un desconocido lo insultó en un restaurante donde comía con una autoridad local.

En 2022 han sido asesinados en México los periodistas Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Heber López, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, Roberto Toledo, José Luis Gamboa y Jorge Luis Camero.

