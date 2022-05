Tesla dice que métricas ASG son ‘fundamentalmente deficientes’

(Bloomberg) -- Tesla Inc., cuyo director ejecutivo, Elon Musk, ha criticado los criterios ASG por tener poco sentido, dijo que las formas actuales de medir las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa son “fundamentalmente deficientes”.

En su informe anual de 144 páginas, el fabricante de vehículos eléctricos dijo que las calificaciones ASG se basan en cómo las ganancias corporativas se ven afectadas por los factores relacionados con los criterios ASG, en lugar de medir el impacto real de una empresa en la sociedad y el medio ambiente. Las calificaciones son utilizadas por los administradores de fondos para ayudar a decidir dónde invertir.

En efecto, los inversionistas individuales que invierten su dinero en fondos ASG gestionados por grandes administradores de activos no saben que su capital se está utilizando para comprar acciones de empresas que están agravando los efectos del cambio climático, en lugar de mitigarlo, dijo Tesla.

“Tenemos que crear un sistema que mida y analice el impacto positivo real en nuestro planeta, para que los inversionistas individuales desprevenidos puedan optar por apoyar a las empresas que pueden hacer y priorizar el cambio positivo”, dijo la compañía con sede en Austin, Texas. Agregó que los grandes inversionistas, las agencias calificadoras, las empresas y el público deben impulsar el cambio.

Musk ha sido un reciente crítico de los criterios ASG y ha dicho que sus principios de inversión deberían “eliminarse si no corregirse”.

En su informe, Tesla mencionó cómo los fabricantes de automóviles pueden aumentar sus calificaciones ASG, aunque solo reduzcan ligeramente sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras siguen produciendo vehículos que queman combustibles fósiles. La mayoría de las emisiones de los vehículos se producen cuando los clientes los conducen y esos datos tienden a ser mal comunicados, no se comunican en absoluto o se basan en “suposiciones poco realistas”, afirmó Tesla.

Nota Original:

Tesla, Echoing Musk, Says ESG Metrics Are ‘Fundamentally Flawed’

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.